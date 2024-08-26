تنظيف إسفنجة المكياج ضروري لتخليصها من البكتيريا

أوصى خبراء تجميل بضرورة تنظيف إسفنجة المكياج ذات الشكل البيضاوي بانتظام، وذلك لتخليصها من بقايا المكياج المتراكمة عليها والبكتيريا العالقة بها، والتي يمكن أن تتسبب في تهيج البشرة ووقوعها فريسة للالتهابات والبثور، ما يُفسد جمالها ورقتها، كما ينبغي تنظيف إسفنجة المكياج بعد كل استخدام تحت ماء فاتر، مع مراعاة تنظيفها بشكل عميق بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

ولهذا الغرض يتم وضع إسفنجة المكياج في وعاء مملوء بماء دافئ وكمية مناسبة من شامبو الأطفال أو المنظف المخصص لإسفنجة المكياج لمدة 30 دقيقة تقريباً.

وفي الخطوة الأخيرة يتم شطف إسفنجة المكياج جيداً بماء فاتر، ثم وضعها على منشفة أو منديل ورقي حتى تجف تماماً.

وبشكل عام ينبغي تغيير إسفنجة المكياج بعد ثلاثة إلى ستة أشهر على أقصى تقدير.