قتل 42 امرأة بينهن زوجته.. مكافأة مالية كبيرة للإدلاء بمعلومات عن «سفاح النساء» في كينيا

أعلنت الشرطة الكينية عن «مكافأة مالية كبيرة» مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مشتبه به في جرائم قتل متسلسلة هرب من الاحتجاز.

وهرب «كولينز جوميسي خالوشا» مع 12 مشتبهاً آخرين من مقر الاحتجاز في مركز شرطة «جيجيري» في العاصمة نيروبي، الثلاثاء.

وأعلنت السلطات الكينية إيقاف ثمانية ضباط شرطة عن العمل، وتوجيه الاتهام لخمسة ضباط بسبب عملية الهروب، التي قالت الشرطة إنها تمت بمساعدة من الداخل.

في الشهر الماضي، أفادت الشرطة بأن «خالوشا» اعترف بقتل 42 امرأة، من بينهن زوجته، وذلك منذ عام 2022، لكن محاميه قال إنه تعرض للتعذيب ليدلي بهذا الاعتراف.

وأصدرت مديرية التحقيقات الجنائية (DCI)، الخميس، إعلاناً تطلب فيه معلومات تساعد في إعادة القبض على خالوشا. وقالت إن المشتبه به كان من المقرر أن يواجه تهمة القتل.

وأعلنت مديرية التحقيقات الجنائية عن تقديم مكافأة مالية كبيرة لأي شخص يقدم معلومات موثوقة تؤدي إلى القبض على المشتبه به، لكنها لم تحدد قيمة المكافأة.

وألقي القبض على «خالوشا» بعد اكتشاف جثث تسع نساء مشوهة، الشهر الماضي، في منجم مهجور يستخدم كمكب نفايات في نيروبي.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 18 و30 عاماً، وقد قُتلن جميعاً بالطريقة نفسها، وفقاً للشرطة.

وأثار هروب مشتبه به بهذه الخطورة، حيث وصفته الشرطة بأنه «قاتل متسلسل مجنون»، استياء العديد من الكينيين.

وذكر تقرير عن حادثة الهروب أن 13 محتجزاً هربوا من مركز الشرطة بعد قطعهم لشبكة سلكية في السقف وتسلقهم جداراً جانبياً. ويقع مركز شرطة جيجيري على بعد 10 كم من وسط المدينة في منطقة تستضيف المقر الإقليمي للأمم المتحدة وعدة سفارات.

في فبراير، خرج كيفن كانجيتي، المشتبه به في جريمة قتل، والذي كان مطلوباً في الولايات المتحدة، من مركز شرطة آخر في نيروبي، حيث كان محتجزاً دون أن يوقفه أحد. وألقي القبض عليه مرة أخرى لاحقاً، وأمرت المحكمة بترحيله إلى الولايات المتحدة.