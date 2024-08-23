مقتل رضيع بهجوم كلبين .. ووالداه مشغولان بتدخين الحشيش

وجه القضاء الأمريكي اتهامات بالقتل غير العمد لأب وأم تركا طفلهما البالغ من العمر ثلاثة أشهر بمفرده في المنزل مع كلبين هاجماه حتى الموت.

وقبض على الوالدين، سليمان هوكينز وأناستازيا ويفر، البالغين من العمر 19 عامًا، يوم الأربعاء بعد تحقيق مشترك بين الشرطة وخدمات حماية الطفل ومكتب المدعي العام لمقاطعة مونرو. وتم تقديمهما للمحكمة الخميس، حيث من المقرر أن يصدر القاضي الحكم في 27 أغسطس.

وقعت الحادثة في روتشستر، نيويورك، عندما ترك الوالدان طفلهما نائمًا في العلية مع الكلبين ونزلا إلى الطابق السفلي لتدخين الحشيش. وعند عودتهما، وجدا أن طفلهما تعرض لهجوم من أحد الكلبين أو كليهما. تم نقل الطفل إلى مستشفى "سترونج ميموريال" بعد إصابته بجروح خطيرة، لكنه توفي لاحقًا.

أكدت الشرطة أن الكلبين من نوع بيتبول وتم إعدامهما بعد احتجازهما في ملجأ الحيوانات حتى انتهاء التحقيقات وإصدار أمر من المحكمة.