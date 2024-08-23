السوق الكبير في دبي.. حكايات من التاريخ خلف أبوابه الكبيرة

على الرغم من أن دبي مدينة الحداثة والتطوّر العمراني والأبراج الشاهقة، إلا أنها أيضاً مدينة التاريخ العريق الذي يروي الكثير من الحكايا من قصص دبي ونموّها وتطوّرها المستمر، ويعتبر السوق الكبير في دبي أحد أقدم الأسواق الشعبية في الإمارة والإمارات عموماً.

ويقع السوق الكبير في دبي على نقطة استراتيجية على خور دبي بين منطقتي ديرة وبر دبي، وينقسم إلى سوقين فرعيين أحدهما السوق الكبير في بر دبي والآخر هو السوق الكبير في بر ديرة بدبي. ونظراً إلى أهميته التاريخية اختير السوق من بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تُشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة، وموروثها الحضاري والعمراني.

ويعود تاريخ السوق الكبير في ديرة إلى عام 1850، وهو من أهم الأسواق التقليدية التي تم ترميمها وإعادة تأهيلها، ويقع بمحاذاة الخور، حيث تركن السفن الخشبية المحملة بالبضائع من إفريقيا وشبه القارة الهندية. ويتألف السوق الكبير في ديرة من سبع بوابات تفتح صباحاً وتغلق مساءً، وتشمل أسواق السوق الكبير ديرة دبي: سوق الظلام، سوق العَرصة، سوق المناظر المخصص لبيع مستلزمات النساء والمرايا القديمة، سوق بالشالات لبيع الأقمشة الرجالية، سوق الأقمشة والمخاوير، سوق العطور، سوق المطارح المخصص لبيع المساند والوسادات، سوق المواعين أو المعدن لشراء أدوات وأواني المطابخ، سوق الصفارين، سوق الأدوات البحرية، سوق الدويات لبيع التوابل، وسوق المواد الغذائية والخضار.

ورغم انتشار مراكز التسوّق الحديثة والضخمة لايزال السوق الكبير في دبي محتفظاً برونقه واستقطابه لآلاف الزوّار، لعيش تجربة تروي مكانته الاستراتيجية والاقتصادية التي جعلت منه مركزاً تجارياً لتبادل المنتجات والبضائع بين منطقتي الخليج العربي وشرق آسيا.

وشُيّد السوق من مواد البيئة المحلية السائدة، أهمها الجص والأحجار المرجانية، فيما استخدم خشب الجندل لشد الأسقف، وتميز السوق بوجود «البارجيل» كعنصر جمالي ووظيفي للتهوية، وتُشكل الأبواب الكبيرة المصنوعة من خشب الصاج جانباً من شخصية المكان.

• 1850 تاريخ بناء السوق، وهو من أهم الأسواق التقليدية التي تم ترميمها وإعادة تأهيلها.

• يقع السوق الكبير في دبي على نقطة استراتيجية على خور دبي بين منطقتي ديرة وبر دبي، وينقسم إلى سوقين فرعيين.

• شُيّد السوق من مواد البيئة المحلية السائدة، أهمها الجص والأحجار المرجانية المستخدمة في تأسيس قواعد وجدران الدكاكين.