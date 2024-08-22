شجار بين قطتين يقود رجلاً إلى حتفه

لقي رجل بريطاني حتفه أثناء رحلته الصباحية على دراجة هوائية باتجاه عمله، بعدما اعترضت قطتان طريقه أثناء شجارهما وعلقتا في عجلاته.

ووفقا لصحيفة مترو لم يكن كريس ريفز، 52 عامًا، يرتدي خوذة حينما وقع الحادث في 30 يوليو مما أدى لإصابة رأس خطيرة.

وعلى الرغم من نقله جواً إلى مستشفى والسجريف في كوفنتري وخضوعه لعملية جراحية طارئة لتخفيف الضغط في رأسه، إلا أنه توفي بعد خمسة أيام محاطًا بالأصدقاء والعائلة.

ووصف ابنه دومينيك ريفز، 20 عامًا، الحادث الغريب بأنه "ظالم بشكل لا يمكن تصوره"، وقال أن والده "كان على بعد خمس دقائق فقط من العمل – كان قد وصل تقريبًا".

وتم العثور على كريس، وهو عامل إشارات في شركة Network Rail من مدينة رغبي، شبه واع من قبل أحد المارة في شارع آبي حوالي الساعة 5.30 صباحًا يوم 30 يوليو بعد سقوطه من دراجته وارتطام رأسه.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من مرآب مجاور لاحقًا أن كريس وقع عن دراجته بعد أن قطعت قطتان كانتا تتقاتلان طريقه، وشرح دومينيك ما جرى قائلا أن إحدى القطتين ارتطمت بالإطار الأمامي والثانية ارتطمت بالإطار الخلفي.

تم تخدير كريس ونقله بسيارة إسعاف إلى حقل قريب قبل نقله جواً إلى مستشفى والسجريف في كوفنتري. وبعد خضوعه لعملية جراحية طارئة لتخفيف الضغط على دماغه أظهر علامات تحسن، لكن حرارته ارتفعت بعد أيام وبدأت حالته تتدهور، حتى وفاته.