متحف «إكسبو 2020 دبي» رحلة في إرث حدث أدهش العالم

يوثق متحف إكسبو 2020 دبي لزواره مسيرة الحدث الدولي الاستثنائي الذي عمل على تعزيز التعاون والابتكار في جميع أنحاء العالم، ويتيح المتحف الموجود في مدينة إكسبو دبي رحلة شائقة في تفاصيل كل المراحل التي مر بها «إكسبو 2020 دبي»، بدءاً من فكرة الاستضافة والتقدم بملف الترشح، مروراً بالتصويت والفوز وتصميم المخطط الرئيس وبناء الموقع، وتحديات «كورونا» والتأجيل، وصولاً إلى حفل الافتتاح التاريخي، والأشهر الستة للحدث، إضافة إلى أثر «إكسبو 2020 دبي» وإرثه المستدام، وأهميته لدولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وفي مدخل المتحف يستقبل الزوار طائر الصقر، الذي يحاكي عرض «رحلة الخمسين»، الذي قدم في ساحة الوصل بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، كما تنسج فقاعات الحنين من الماضي إلى الحاضر، بينما يخطو الزائرون فوق أرض مائلة تمثل الكثبان الرملية الصغيرة، وهي رمز لطبيعة الأرض التي بني عليها موقع إكسبو 2020، وأصبحت الآن مدينة إكسبو دبي، كما يعرض المتحف تذكارات رئيسة مثل خوذة البناء الموقعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.