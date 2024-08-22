أستراليا تستعد لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

أقرّت الحكومة الأسترالية، أمس، خطة لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في شمال البلاد، في مشروع أكدت أنه سيكون «أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم».

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبرسيك، إن هذه المزرعة الشمسية الضخمة ستولد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتشغيل ثلاثة ملايين منزل.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يتضمّن ألواحاً شمسية وبطاريات، وفي مرحلة لاحقة سيتم ربطه بوساطة كابل بسنغافورة لتصدير الطاقة إليها.

ومشروع سانكيبل، البالغة مساحته 12000 هكتار، يقع في الإقليم الشمالي المشمس، ويدعمه ملياردير التكنولوجيا والناشط البيئي مايك كانون-بروكس. وأستراليا هي اليوم واحدة من أكبر الدول المصدّرة للفحم الحجري والغاز في العالم، لكنّها تضرّرت من تداعيات التغيّر المناخي، إذ تشهد البلاد موجات حر شديدة، وفيضانات وحرائق غابات.