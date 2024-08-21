«اللوفر أبوظبي» يطلق «بودكاست» يضم 5 قصص للأطفال

أطلق متحف اللوفر أبوظبي «بودكاست» وسرداً قصصياً للأطفال بعنوان «مغامرات في المتحف»، الذي يضم خمس قصص كتبها مؤلفون إماراتيون باللغة العربية، وتستهدف الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات. وتتضمن كل حلقة من حلقات هذه السلسلة قصة خيالية مستوحاة من أحد الأعمال الفنية المعروضة في المتحف، ففي حلقة «حقيبة الصقّار» التي ألفتها أميرة علي بوكدرة، نتتبع ألفونسو، وهو صياد صقور متمرس في مقتبل العمر، بينما ينطلق في رحلة بحث عن حقيبة طعام يعتقد أن بها قوة سحرية. أما حلقة «تنين النهر» التي كتبتها عائشة الهاشمي، فتعود بنا إلى شمال الصين لنعيش مغامرة التنين المجنح وفتاة القرية الشجاعة. وفي حلقة «راشد والإسطرلاب» التي ألفها عامر المهري، يسافر راشد عبر الزمن ليكتشف أداة فلكية ستغير مسار رحلته وأفكاره. وستأخذنا حلقة «قص ولصق» التي كتبتها نورة الخوري في رحلة إلى باريس، وتحديداً لزيارة مرسم الفنان إدوارد مانيه الذي سيبحث عن طريقة ليغير في لوحته التي لم تعجب أحداً من النقاد. ويمثل الـ«بودكاست» إحدى وسائل المتحف لجذب اهتمام الأطفال بطريقة مألوفة من خلال السرد القصصي.

وستصطحب سلسلة بودكاست «أون شو» التي يقدمها متحف اللوفر أبوظبي الزوار في جولة للتعرّف إلى المعارض الفنية المتاحة حالياً في المتحف من خلال إجراء مقابلات متميزة مع خبراء المتحف، أما في الحلقة الثانية من هذه السلسلة المختصرة، فستتحدث المهندسة المعمارية هلا وردة، مساعدة جان نوفيل ومديرة مشروع اللوفر أبوظبي، عن المراحل الأساسية لبناء المتحف.