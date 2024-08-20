ثلث صقلية الإيطالية ستتحوّل إلى صحراء بحلول 2030

تنبأ باحثون في مجال البيئة أن ثلث جزيرة صقلية الإيطالية الشهيرة، قد يتحوّل إلى منطقة صحراوية بحلول عام 2030. في المقابل، يتوقع ليوناردو نوتو من جامعة باليرمو في تقريره، أن الجزيرة ستصبح أكثر جفافاً وأكثر شبهاً بالصحراء بحلول نهاية القرن.

واعتاد الناس الجفاف في أشهر الصيف الحارة في جزيرة صقلية، غير أن الوضع هذا العام أصبح كارثياً بصورة أكبر مما كان عليه على مدار فترة طويلة. وتتسم صورة الجزيرة الإيطالية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط بالبحيرات الجافة والحقول التي جفّت بسبب الحرارة الشديدة، حتى إن بعض المناظر الطبيعية يصعب التعرف إليها هذا الصيف، إذ إن هناك بحيرات كانت في السابق تتلألأ باللون التركوازي وأصبحت الآن موحلة أو جافة.

ويشكو المزارعون تقلص المحاصيل، وبسبب نقص المياه يواجه الفلاحون القرار الصعب المتمثل فيما إذا كان يتعين عليهم ذبح حيواناتهم بأي عدد قبل أن تستمر هذه الحيوانات في هزالها. كما يجري تقنين استخدام مياه الصنبور على نحو صارم بالنسبة لسكان العديد من مناطق صقلية.

وتسود حالة طوارئ بسبب الجفاف في الجزيرة التي تُعد جنة للعطلات الترفيهية، وقامت دول مثل ألمانيا بتحديث نصائح السفر، لتنبيه رعاياها الراغبين في السفر إلى صقلية لمخاطر الجفاف هناك.

وفي السنوات الأخيرة، تأقلم سكان صقلية مع فترات الجفاف الطويلة الخالية من الأمطار، فصاروا يخزنون المياه في خزانات تحت الأرض أو على الأسطح، ويتم إرسال المياه إلى المناطق النائية عبر صهاريج كبيرة.

وأفاد خبراء بأن جزءاً من نقص المياه في صقلية هو من صنع الإنسان، مشيرين إلى أن العديد من أنابيب المياه في الجزيرة متهالكة، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه. علاوة على ذلك، تفتقر الجزيرة منذ سنوات إلى استراتيجيات لمعالجة المشكلة.