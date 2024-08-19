تطبيق جديد لتقييم أداء منصات الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة «برايميت لابس» المتخصصة في تقييم الأداء تطبيقاً جديداً باسم «جيك بنش أيه.آي 1.0» للأجهزة التي تعمل بنظم التشغيل «أندرويد» و«لينوكس» و«ماك أو.إس» و«ويندوز».

ويطبق التطبيق الجديد مبادئ «جيك بنش» على أداء تقنيات ومنصات الذكاء الاصطناعي من تعليم الآلة، والتعليم العميق وغيرهما، في محاولة لوضع معايير موحدة لتصنيف الأداء في مختلف المنصات.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الإصدار الجديد يأتي خلفاً للإصدار «جيك بنش إم.إل» (تعليم الآلة) الذي صدر عام 2021 ونسخته الحالية هي «جيك بنش إم.إل 0.6».

وقالت شركة «براميت لابس» عن تغيير الاسم: «إنه لكي نضمن فهم كل شخص من المهندسين إلى مقيمي الأداء ما يفعله هذا المقياس وكيف يعمل، شعرنا بأن الوقت قد حان للتحديث»، وهو ما تم بالفعل مع طرح التطبيق «جيك بنش أيه.آي 1.0».

يذكر أن شركة الذكاء الاصطناعي «أوبن أيه.آي» المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي الأشهر «شات جي.بي.تي» أعلنت قبل أيام عن نسخة جديدة من مقياس أداء الذكاء الاصطناعي الخاص بها باسم «إس.دبليو.إي-بنش فريفايد».