كلب كوري يكشف بق الفراش مع العائدين من فرنسا

أعلنت كوريا الجنوبية أنّها خصصت في مطارها الرئيس كلباً بوليسياً هو الأول من نوعه، مدرّباً على رصد بق الفراش، لمنع انتشار هذه الحشرات الذي يُحتمل أن يحصل مع عودة الرياضيين من أولمبياد باريس.

وفازت كوريا الجنوبية بـ32 ميدالية، من بينها 13 ذهبية، لتحتل المركز الثامن في ترتيب الميداليات. وقد عاد نحو 140 من رياضييها إلى سيؤول خلال الأسبوع الفائت.

ونُشر كلب بوليسي يحمل اسم «سيكو» في المطار الرئيس لسيؤول كجزء من مبادرة بين الحكومة و«سيسكو»، أكبر شركة لمكافحة الحشرات في كوريا الجنوبية.

وأشارت «سيسكو»، في بيان، إلى أنّ «سيكو»، وهو كلب من سلالة بيغل، يبلغ سنتين، تلقى تدريبات ليصبح قادراً على رصد رائحة الفيرومون الخاصة ببق الفراش، وتحديد موقع الحشرات الماصة للدماء في غضون دقيقتين بدقّة تصل نسبتها إلى 95%.

وقال ناطق باسم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: «من 9 أغسطس حتى 8 سبتمبر، اليوم الذي تختتم فيه الألعاب البارالمبية، ستكون خدمات الكلب الكاشف عن بق الفراش متاحة في مطار إنتشون لمَن يرغبون في استخدامها».

وتتضمّن المبادرة أيضاً الاستعانة بخبراء في مكافحة بق الفراش، يتمتعون بخبرة تزيد على 10 سنوات للمساعدة في تفتيش الأمتعة. وزاد تطهير الطائرات من مرة واحدة في الشهر إلى مرة في الأسبوع.