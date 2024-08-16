«عالم مدهش».. الدورة الأكثر تشويقاً تستعد لوداع جمهورها

يُشكّل هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة للعائلات لتجربة روعة «عالم مدهش» وصنع ذكريات لا تُنسى قبل أن يُغلق أبوابه مع نهاية يوم الأحد المقبل، ويحتفل «عالم مدهش»، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تُقام سنوياً خلال فصل الصيف، بمرور 25 عاماً على انطلاقه، وتضم هذه الوجهة المميزة خمس مناطق متنوّعة جرى تصميمها بهدف إسعاد الأطفال والآباء والأمهات. ولا تفصلنا سوى أيام قليلة على اختتام فعالياته في 18 أغسطس لاستكشاف ما تقدمه الدورة الأكبر من مرافق الترفيه الداخلي.

ويقدّم «عالم مدهش»، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، 170 لعبة ومنطقة جذب تمتد على مساحة 22 ألف متر مربع في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، ويمكن للعائلات الاستمتاع بجميع مناطق الجذب المذهلة، والألعاب الممتعة، والبرنامج الحافل بالعروض الترفيهية، وورش العمل التثقيفية، ويمكن لزوّار «عالم مدهش» دخوله مجاناً والتوجّه إلى هذه المناطق وتجربة هذه الألعاب الممتعة وتشمل:

1 المسرح الرئيس

يستضيف المسرح الرئيس مجموعة كبيرة ومتنوّعة من العروض الترفيهية والمسرحية التي يقوم ببطولتها مدهش ودانة يومياً حتى 18 أغسطس. وإضافة إلى ذلك، تواصل مجموعة من ورش العمل التثقيفية التي تُقام بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، تقديم تجارب ملهمة ومفيدة للعقول الشابة، ويشمل ذلك جلسات تستضيفها بلدية دبي، وجمارك دبي، والدفاع المدني في دبي، وهيئة الصحة بدبي، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

2 مناطق مدهش الترفيهية

يستمتع الأطفال من جميع الأعمار بمنطقة مدهش الترفيهية، التي تضم أكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى أكثر من 40 لعبة وتحدياً ونشاطاً تفاعلياً. وتقدم النسخة الجديدة من منطقة ألعاب عالم الحيوان وحديقة البجع المائية تجارب رائعة للأطفال مستوحاة من الحيوانات. وتعتبر لعبة الدوامة الملوّنة مثالية لإبهار الأطفال، بينما توفّر لعبة سيارات السباق، ولعبة النيران المتطايرة، ولعبة الطيار المغامر، وألعاب تويستر، الكثير من المرح للأطفال الأكبر سناً. ويمكن للأطفال الصغار الحصول على الهدايا المغلفة في لعبة الرافعة البشرية، ثم التوجه إلى لعبة سيارات السباق، وقطار التنين، وقطار الكرتون. وتشمل الألعاب الكلاسيكية المفضلة فناجين الشاي، ومنطقة الترامبولين، إلى جانب الألعاب الأخرى التي تعتمد على المهارة مثل كرة السلة، ولعبة كيك ذا باكيت kick the bucket، ورمي الحلقات، ولعبة تيك تاك تو. وإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بساعات من اللعب الآمن والممتع في منطقة ألعاب الصغار ومنطقة الرمال الكبيرة، إلى جانب الكثير من الألعاب الممتعة الأخرى التي يمكن تجربتها.

3 المخيم الصيفي

تنتظر الزوّار تجربة ملهمة في أول مخيم صيفي من «عالم مدهش»، حيث تم تصميم برنامجين مخصصين للأطفال من سن 4 إلى 8 سنوات، وكذلك للأطفال من سن 9 إلى 14 سنة، ما يوفر بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم التعلّم وتنمية مهاراتهم والاستمتاع بالأنشطة المختلفة وفرص التعلّم التي تهدف إلى تعزيز الإبداع والتفكير النقدي بينهم، ومساعدتهم على تعزيز النموّ الشخصي والثقة والقدرة على التحمل ومهارات العمل الجماعي وتكوين صداقات جديدة.

4 حديقة الألعاب المطاطية

تضم حديقة الألعاب المطاطية تسع مناطق جذب مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الفئات العمرية المختلفة، ويمكن للأطفال القفز والانزلاق والاستمتاع بعدد من التجارب بما في ذلك قلعة مدهش المطاطية، وأرض البطريق المطاطية، وتجربة تسلق الجدران، ومسرحية تايتنك. كما يمكن للأصدقاء والعائلات تحدّي بعضهم بعضاً في مناطق المعارك المطاطية، ومضمار العوائق المطاطية، وحبل الانزلاق المطاطي.

5 مأكولات شهية

يمكن لزوّار «عالم مدهش» الاستمتاع بتشكيلة متنوّعة من المأكولات مع أكثر من 20 مطعماً، إضافة إلى إمكانية تناول الطعام بصحبة شخصيتي مدهش ودانة من خلال تجربة فريدة من نوعها في مقهى مدهش مع التلذذ بالفطائر، والسلطات، والكريب، والكب كيك. ويقدم المقهى أيضاً كعكات ومشروبات مُعدة خصيصاً للمناسبات والاحتفالات الخاصة، إضافة إلى الحلويات الباردة المفضّلة لدى مدهش ودانة.