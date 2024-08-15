تايلور سويفت تستأنف جولتها الموسيقية بعد أزمة الإرهاب

تعود المغنية الأميركية تايلور سويفت لتقديم عروضها، اليوم الخميس، في لندن، مستأنفة أكبر جولة موسيقية على الإطلاق في العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد إلغاء ارتباطاتها الأسبوع الماضي في فيينا، في أعقاب إحباط مخطط لشن هجوم مستوحى من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن ما جرى في فيينا سيؤثر في الحفلات الخمس التي ستُحييها سويفت في ملعب ويمبلي، حيث من المتوقع أن يحضر كل حفل 90 ألفاً من معجبي المغنية الأميركية. وعلى الرغم من ذلك، فمن المقرر تشديد الإجراءات الأمنية.

وسيمر المعجبون في طريقهم إلى ملعب ويمبلي عبر أجهزة الكشف عن المعادن، ولن يُسمح لهم إلا بإحضار حقيبة صغيرة واحدة. وسيحظر إدخال العبوات الزجاجية والمعدنية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمظلات.

وقالت سويفت (34 عاماً)، في وقت سابق، إن خوفها الحقيقي كان بشأن الخطر الذي يهدد معجبيها، بعد هجومين على حفلين موسيقيين عام 2017 تمثّلا في إطلاق نار بمدينة لاس فيغاس، وتفجير انتحاري في مانشستر بإنجلترا، ما استدعى إعادة التفكير في كيفية تأمين السلطات البريطانية للحفلات الكبيرة.

وأضافت أن الهجومين جعلاها «مرعوبة» من الاستمرار في الجولة، ودفعاها إلى مزيد من التخطيط واتخاذ تدابير سلامة إضافية.