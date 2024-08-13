«بيركلي أبوظبي - بيرل»: الأبواب مفتوحة للموسيقيين الشباب

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تنظيم النسخة السابعة من برنامج الحصول على شهادة الأداء الفني والقيادة من «بيركلي أبوظبي - بيرل»، الذي يبدأ في التاسع من سبتمبر المقبل، على أن يتواصل تقديم الطلبات حتى الـ18 من أغسطس الجاري.

وأكدت الدائرة ترحيبها بالموسيقيين المشاركين من دولة الإمارات والشرق الأوسط، موضحة أن البرنامج المكثف على مدى 12 أسبوعاً، هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي تقدمه «بيركلي أبوظبي»، أول فرع لكلية بيركلي للموسيقى في الشرق الأوسط لتعليم الموسيقى المعاصرة وفنون الأداء.

ويوفر برنامج «بيرل» الفرصة للفنانين الناشئين، لصقل وتنمية مهاراتهم، للانطلاق في مسيرتهم الفنية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات والتجارب التعليمية، باعتبارهم الجيل القادم من الموسيقيين المستقلين في المنطقة.

ويعتمد البرنامج شروطاً محددة، تتيح التأهل والمشاركة في البرنامج، إذ يجب أن يكون المتقدم من مؤلفي الأغاني أو الفرق الموسيقية أو العازفين أو المنتجين أو منسقي الأغاني «دي جي».

ويجب على المتقدمين تقديم عروض توضيحية لمؤلفات أصلية ولقطات فيديو حية لعروض الأداء الخاصة بهم.

ويشمل البرنامج جميع الأنواع الموسيقية، بما في ذلك موسيقى البوب والروك والسول، وموسيقى آر آند بي، والراب، والجاز، والموسيقى العربية التقليدية، والموسيقى الإلكترونية.

ويُتيح للطلاب المؤهلين، الذين تم اختيارهم من ضمن مجموعة تنافسية من المرشحين، الفرصة لاكتساب معرفة متعمقة بالاستراتيجيات التي يتم اعتمادها في كتابة الأغاني والإنتاج والتسويق والأعمال الموسيقية وريادة الأعمال.

ويقوم الطلاب في نهاية البرنامج بكتابة وتسجيل وإنتاج الموسيقى الخاصة بهم، حيث يوفر البرنامج لهم منصة لإطلاق أعمالهم هذه، مع إمكانية تحقيق نجاح كبير في المنطقة وخارجها.

ويقدم برنامج «بيرل» رؤى قيّمة من الخبراء في هذا القطاع، إلى جانب العديد من الفرص من خلال برنامج «مِنح بيركلي أبوظبي»، الذي يمكن أن يؤدي إلى الانضمام إلى كلية بيركلي، في جميع فروعها للتعليم الموسيقي العالي.

ويوفر الفرصة للطلاب للتدريب تحت إشراف وتوجيه مجموعة من الموسيقيين وأعضاء هيئة تدريس حائزين جوائز متعددة، من بينهم المنتج الموسيقي ميكلوس مالك، وعازف البيانو وكاتب الأغاني روجر رايان، ومدير بيركلي أبوظبي، غايل هيدينج، والمغنية وكاتبة الأغاني والمديرة الفنية في كلية بيركلي أبوظبي ميسا قرعة، إضافة إلى عدد من الخبراء في عالم صناعة الموسيقى.

ويتم تنفيذ برنامج «بيرل»، في معهد بيركلي أبوظبي، الذي افتتحته دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي عام 2020، بالشراكة مع كلية بيركلي للموسيقى العالمية.