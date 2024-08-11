كيف نكشف الكذابين؟.. دراسة تجيب

يُعد اكتشاف الكذب خلال التعاملات أمراً مهماً في حياتنا حتى نتمكن من التعامل بثقة مع الآخرين.

وتقوم أجهزة الأمن و الاستخبارات حول العالم بدراسة حول طرق كشف الكذب، في محاولة للتوصل لطريقة أكثر دقة لتحديد الكلام الصادق والكاذب.

وقال موقع «سيكولوجي توداي» إن دراسة أجريت حديثاً خلُصت إلى أن نسبة كشف الكذب تصل إلى 54 بالمائة فقط، وهذا أفضل قليلاً من التخمين العشوائي.

وخلال الدراسة، قام الباحثون باختبار أشخاص شاهدوا مقاطع فيديو؛ حيث كان بعض المتحدثين فيها يكذبون، وبعضهم الآخر يقول الحقيقة. وقد تمكن المتطوعون من اكتشاف الكذابين بنسبة 43 بالمائة فقط من الحالات، ولم يتحققوا من الصادقين إلا في 48 بالمائة منها.

وبعدها اختبر الباحثون القراءات اللاواعية للمتطوعين، من خلال قياس مدى احتمالية ربطهم بين الأشخاص الذين شاهدوهم في مقاطع الفيديو إما بكلمات مرتبطة بالكذب وإما بكلمات مرتبطة بقول الحقيقة، وكانت النتائج أفضل بكثير.

ووفقاً للدراسة فإن اللاوعي يعمل بشكل أفضل في التحليل وربط الكلمات الكاذبة بالكذابين، وكلمات الصدق بالصادقين.

وقدّم الموقع طريقة سريعة لتنظيم عمل العقل اللاواعي، حتى تتمكن من تحسين عملية كشف الكذب، عن طريق النظر إلى الوجه والجسم بالكامل، مع التركيز على الانفعالات، ثم تسأل نفسك: هل المتحدث صادق أم غير صادق؟ ثم دع اللاوعي الخاص بك يُخبرك بالنتيجة، ستكون قادراً على معرفة ذلك في معظم الأوقات.