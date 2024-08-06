مهرجان لوكارنو يحتفي بشاروخان: فنان شجاع توّجه جمهوره

تنطلق غداً فعاليات الدورة الـ77 لمهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، الذي سيشهد تكريم النجم البوليوودي شاروخان، والمخرجين: النيوزيلندية جاين كامبيون، والمكسيكي ألفونسو كوارون، والممثلة الفرنسية - السويسرية إيرين جاكوب.

ويعد «لوكارنو» الذي أُسّس عام 1946، واحداً من أطول المهرجانات السينمائية السنوية في العالم.

وتُعرض الأفلام في الساحة المركزية بمدينة لوكارنو الواقعة على بحيرة ماجيوري، وهي من رموز الحياة الثقافية السويسرية، وتظهر على الأوراق النقدية من فئة 20 فرنكاً سويسرياً.

وتتسع ساحة بياتسا غراندي المفتوحة لما يصل إلى 8000 شخص، وتُعرض الأفلام على واحدة من أكبر الشاشات في العالم.

وسيحصل شاروخان (58 عاماً) السبت المقبل على جائزة «باردو ألا كارييرا» التي تكرّم الفنانين الذين أسهمت أعمالهم في إعادة تعريف السينما.

وقال المدير الفني للمهرجان جيونا ناتسارو، إن «غنى مساهمة (شاروخان) ومداها في السينما الهندية لا مثيل لهما».

وأضاف: «شاروخان ملك لم يفقد الاتصال بالجمهور الذي توّجه. هذا الفنان الشجاع والجريء كان دائماً على استعداد لتحدي نفسه».

ويعرض المهرجان في دورته الجديدة التي تستمر حتى 17 أغسطس الجاري 225 فيلماً.

والجائزة الكبرى في مهرجان لوكارنو السينمائي هي «الفهد الذهبي».