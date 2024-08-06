اكتشفوا دبي النابضة بالحياة عبر مبادرة «أون & أوف»

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق «أون & أوف» (الحافلة السياحية) في سبتمبر المقبل، وهي مبادرة جديدة تستهدف جذب سكان وزوار الإمارة للتمتع بأبرز المعالم في المدينة النابضة بالحياة، والتي لا تتوقف عن التطوّر وتقديم كل ما هو جديد بأساليب مبتكرة تُسعد زوارها الذين يتوافدون إليها من أنحاء العالم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أحمد بهروزيان، إن «الهيئة تحرص دائماً على دعم الحركة السياحية في دبي بالنظر لأهميتها البالغة في تعزيز اقتصاد الإمارة والناتج المحلي الإجمالي، بفعل الأعداد المتزايدة للسيّاح والزوار ورجال الأعمال والمستثمرين القادمين إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان، وخدمات عالمية راقية، وبنى تحتية رصينة في جميع المجالات، ومنها المواصلات العامة والخدمات السياحية الفريدة، إضافة إلى الاحترام والتقدير الذي يحظى به الزوار».

وأضاف: «الحافلة السياحية ستنقل الزوار ليكتشفوا دبي في كل محطة تمرّ بها، بعد أن تتحرك من وجهة انطلاقها من دبي مول ليستمتعوا من على متنها بزيارة معالم بارزة، هي: برواز دبي، قرية التراث، متحف المستقبل، سوق الذهب، دبي مول، شاطئ لا مير، جامع جميرا، سيتي ووك».