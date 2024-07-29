غرامة كبيرة لشركة أدوية تصنع حليباً للخدج يتسبب في مشكلات

غرّمت هيئة محلفين في ولاية ميسوري (وسط الولايات المتحدة) شركة «أبوت» للأدوية 495 مليون دولار، مشيرة إلى أن حليباً للأطفال الخدّج صنّعته المجموعة الأميركية، تسبب في مرض معوي خطر لدى طفل.

والقضية هي واحدة من دعاوى عدة معلّقة ضد «أبوت»، تؤكد أنّ تركيبة حليب الشركة للأطفال الخدّج تزيد من خطر نخر الأمعاء (التهاب الأمعاء والقولون الناخر) عند الأطفال.

وكانت «أبوت» تُلاحَق قضائياً من مارغو غيل، والدة طفلة من إلينوي التي قالت إن ابنتها أصيبت بالتهاب الأمعاء والقولون الناخر في 2021، بعد إطعامها تركيبة أبوت سيميلاك، في حين كانت لاتزال في العناية المركزة لحديثي الولادة. ونجت الطفلة لكنها تعاني آثاراً لاحقة دائمة. وقال الناطق باسم الشركة، سكوت ستوفيل «لا نوافق مطلقاً على الحكم الذي لم يصدر بالإجماع، ومازلنا نعتقد أن حالة الطفلة روبين هي مأساة لا أحد مسؤول عنها».