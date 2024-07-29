«مدارس الحياة» في دبي.. علامة مسجلة

جلسات مُلهمة وأنشطة تفاعلية مبتكرة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لزوّار مكتبات دبي العامة وكل فئات المجتمع، عبر أندية «السينما» و«التصوير» و«الفن» و«الشطرنج» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تنمية مهارات الكبار والصغار وإثراء معارفهم حول أساليب السرد البصري وصياغة القصص المؤثرة، وتمكينهم من توثيق ذكرياتهم باستخدام فنون التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

وأعلنت «دبي للثقافة» عن توثيق «مدارس الحياة» كعلامة تجارية مسجلة، وذلك بعد حصولها على اعتماد وزارة الاقتصاد، إذ استلهم شعار «مدارس الحياة» من لعبة «التنغرام» الهادفة إلى تحفيز الإبداع، وتعزيز القدرات العقلية وتطوير المهارات.

وتحت عنوان «لحظات وذكريات: التصوير الفوتوغرافي والسينما» تطلّ «مدارس الحياة» خلال أغسطس المقبل، إذ سيكون روّاد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع باقة من ورش العمل، التي ستقدمها هالة قصاب، ضمن فعاليات «نادي الفن»، ومن بينها ورشة «صندوق الذكريات: كولاج» وفيها سيتعلم الأطفال فن الكولاج وكيفية دمج الصور الفوتوغرافية لتصميم صندوق ذكرياتهم الخاصة.

فيما سيتعرفون في ورشة «إبداع من قصاصات الصور» على تقنيات الوسائط المتعددة، وكيفية جمع الصور لتكوين قصاصات على شكل فسيفساء واستخدام الزخرفة المختلفة، ليعكس ذلك إبداعاتهم وسعة خيالهم.

وضمن ورشة «فن تزيين أواني الشاي والقهوة» سيتعلم المشاركون كيفية تحويل أواني الشاي والقهوة العادية إلى قطع فنية.

وسيتمكنون في ورشة «الرسم على أطباق الخزف» من ابتكار مجموعة من التصاميم الأنيقة.

وسيتيح «نادي التصوير» لزوّار مكتبة الصفا للفنون والتصميم، فرصة تعلم فنون رواية القصص باستخدام التصوير الصحافي، إلى جانب التعرف على تقنيات التصوير المتقدمة وتطبيقها بشكل عملي عبر قيامهم بتغطية فعاليات مخيم مكتبات دبي العامة الصيفي، تمهيداً لعرض مجموعة الصور الملتقطة ومناقشة نقاط قوتها بهدف تطوير مهارات السرد القصصي لدى المشاركين، ويتولى تقديم ورش التصوير نخبة من أعضاء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

وخلال الشهر المقبل، تستضيف مكتبة المنخول فعاليات «نادي السينما»، التي يشرف عليها توما بيطار الذي سيتولى تدريب المشاركين على كيفية تحليل الأفلام الكلاسيكية واستكشاف التكوين البصري. كما سيقدم ضمن ورشة «أساسيات تحريك الكاميرا في السرد القصصي» مفاهيم واستراتيجيات دمج إطار الكاميرا والحركات المستخدمة التي تسهم في إبراز الجوانب البصرية وتعزيز تجربة المشاهد. بينما تمثل ورشة «دمج التأطير والحركة» مدخلاً لتعليم المشاركين حركات الكاميرا وطرق السرد البصري وإنتاج القصص المؤثرة.

«وتجمعنا صورة»

ضمن «مدارس الحياة»، سيقدم ناصر حاجي، ورشة «وتجمعنا صورة: من القلب إلى العدسة» الهادفة إلى تعريف رواد نادي ذخر الاجتماعي على تقنيات إنشاء الصور العائلية، وكيفية تحديد الأماكن والإضاءة لالتقاط جوهر الروابط العائلية وتوثيق اللحظات بأساليب إبداعية ومميزة، كما سيشرف حاجي على تقديم ورشة «عدسة الذكريات» التي ستمنح روّاد مكتبة حتا العامة فرصة اكتشاف قوة التصوير الفوتوغرافي ودورها في سرد القصص المرتبطة بالتراث والثقافة المحلية والهوية الوطنية.

فيما سيواصل محمد رمضان تدريب روّاد مكتبة الطوار العامة على استراتيجيات لعبة الشطرنج، وتعريفهم بأسرارها المختلفة وطرق تحقيق الفوز فيها.

. مكتبة المنخول العامة تستضيف خلال الشهر المقبل فعاليات «نادي السينما».

. المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الكبار والصغار وإثراء معارفهم.