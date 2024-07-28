بسبب 700 غرام زيادة في وزنها.. استبعاد لاعبة مصرية من الأولمبياد وتحويلها للتحقيق

حُوّلت الملاكمة المصرية يمنى عياد للتحقيق عقب استبعادها السبت من أولمبياد باريس 2024 بسبب زيادة وزنها، بحسب ما قال عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة لوكالة فرانس برس.

وكان من المقرر أن تلتقي عياد مع الأوزبكية نيغينا أوكتاموفا ضمن منافسات وزن 54 كيلو، قبل أن تُستبعد بسبب زيادة وزنها عن الوزن القانوني للمنافسة.

وأظهر ميزان اللاعبة زيادة بمقدار 700 غرام عن الوزن القانوني ليتم استبعادها واعتبارها منسحبة.

وباتت عياد (21 عاما) أول ملاكمة مصرية تبلغ الألعاب الأولمبية، بعدما تأهلت لنهائي بطولة إفريقيا العام الماضي.

وقال غنيم في تصريح لوكالة فرانس برس "سيتم تحويل عياد للتحقيق فور عودتها للقاهرة، وستشرف اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة على التحقيقات قبل اتخاذ أي قرار بشأن اللاعبة".