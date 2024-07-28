طفل وعامل توصيلات ينقذان أماً ايرلندية من الموت

تحوّل عامل توصيلات في أيرلندا الشمالية إلى بطل لتلبيته نداء طفل كان يستنجد بالجيران للمساعدة في إنقاذ والدته الغائبة عن الوعي في المنزل.

ووفقاً لمجلة «مترو» البريطانية، تعرّضت الأم لولدين إليزابيث (35 عاماً) لنوبة قلبية أفقدتها وعيها لفترة أطول من المعتاد بعدما لامس عدد نبضات قلبها الـ180 نبضة في الدقيقة.

ورغم أن إيدن كروكس لا يتجاوز 6 أعوام، غير أنه استطاع تغطيتها بالبطانية ورفع رأسها وقدميها، بعدما درّبته والدته سابقاً على التعامل معها في الحالات الطارئة.

لكن بعد مرور 20 دقيقة على فقدانها الوعي، وصل بالصدفة «براين» لتوصيل طرد، فسارع الطفل إلى طلب المساعدة منه، وفقاً لما رصدته كاميرات مدخل المنزل في مدينة نيوتاوندرز.

وعلى الفور، لبّى عامل التوصيلات النداء وقفز فوق سور الحديقة، وتبع إيدن إلى المنزل. وفي لقطة أخرى، كان براين يتصل بالطوارئ، وحينها أرسلت سيارة إسعاف على الفور.

وخلال اليومين الماضيين، حقق الفيديو ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفوجىء براين بمبادرة أطلقت عبر موقع محلي لجمع التبرعات، حيث تعاطفوا معه من خلال تنظيم حملة لجمع مكافأة له من أجل شكره على إنقاذ حياة هذه الأم.