روبوت «ناسا» المريخي يحقق إنجازاً مهماً

حقق الروبوت الجوال «برسفيرنس» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنجازاً مهماً بأخذه عيّنات من صخرة مريخية قد تكون محتوية على جراثيم متحجرة، وهي خطوة كبيرة جديدة في مهمته المتمثلة بالبحث عن آثار حياة جرثومية قديمة على الكوكب الأحمر.

وأخذ هذا الروبوت المستكشف في 21 الجاري من على سطح المريخ عيّنة من صخرة تُسمى «شلالات تشيافا» على شكل رأس سهم، قد تحتوي على ميكروبات متحجرة يعود تاريخها إلى مليارات السنين، عندما كان الماء موجوداً على الكوكب.

وكان الكوكب الأحمر القاحل جداً راهناً يضم قبل مليارات السنين أنهاراً وبحيرات وفيرة، تبخرت ولم تعد موجودة اليوم.

وعُثِر على هذه الصخرة الغامضة في وادي نيريتفا الذي كان في السابق موطناً لنهر، وسرعان ما أثارت اهتمام العلماء.

ويعود هذا الاهتمام إلى رصد أدلة على احتمال وجود حياة جرثومية قديمة على هذه الصخرة.