«ميتا» تكشف عن أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي

أصدرت «ميتا بلاتفورمز»، أول من أمس، أكبر نسخة من نماذجها للذكاء الاصطناعي «لاما 3»، وهي مجانية في الأغلب، وتتميّز بأنها متعددة اللغات، وذات مقاييس أداء عامة تنافس نماذج مدفوعة لشركات منافسة، مثل أوبن إيه.آي.

وقالت ميتا المالكة لـ«فيس بوك» في منشور على مدونة وفي ورقة بحثية تعلن عن الإصدار، إن نموذج (لاما 3) الجديد يمكنه التحدث بثماني لغات، وكتابة أكواد كمبيوتر بجودة عالية، وحل مسائل رياضية أكثر تعقيداً من الإصدارات السابقة.

وخلال ترويجه للنموذج (لاما 3) عبر قنوات متعددة، قال رئيس «ميتا» التنفيذي، مارك زوكربيرغ، إنه يتوقع أن تتفوق نماذج لاما المستقبلية على المنافسين بحلول العام المقبل.

وأضاف أن برنامج الدردشة الآلي «ميتا إيه.آي» المدعوم بهذه النماذج في طريقه ليصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية بحلول نهاية هذا العام.