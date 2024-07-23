ليمون الإمارات يتألق في «ليوا للرطب»

شهدت مسابقة الليمون بفئتيها «المحلي والمنوع» بمهرجان ليوا للرطب، منافسات بين 58 مزارعاً، قدموا نحو 600 كيلوغرام، ضمن مسابقات الدورة الـ20 التي تستمر لغاية 28 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين بمسابقتي الليمون المحلي والليمون المنوع؛ بحضور مدير مهرجان ليوا للرطب، عبيد خلفان المزروعي، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة والراعية، ومزارعين وعشاق المسابقات التراثية من زوار المهرجان.

وأظهرت النتائج في مسابقة الليمون المحلي فوز خالد سيف راشد الرايحي العليلي، بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب طالب سعيد علي المزروعي، وحل بالمركز الثالث محمد سيف شامس المزروعي، وفي المركز الرابع حمد دميثان خلفان الشامسي، وفي المركز الخامس سعيد مهير بخيت الكتبي.

وحصد المركز الأول في مسابقة الليمون المنوع علي عتيق محمد عطشان الهاملي، فيما ذهب المركز الثاني إلى سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي، ونال المركز الثالث عبيد علي مرشد خميس المرر، وفي المركز الرابع عيسى حسن علي محمد المازمي، وحل خامساً عمار سعيد علي الحفيتي.

وتسلمت لجنة تحكيم مزاينة الرطب، صباح أمس، مشاركات مزاينة رطب «الخلاص» ضمن الشوط المفتوح وشوط مزارع منطقة العين، وخصصت اللجنة المنظمة لهذه المسابقة 50 جائزة، بقيمة إجمالية تبلغ 892 ألف درهم، بواقع 25 جائزة، بقيمة تبلغ 446 ألف درهم، حيث ينال الفائز بالمركز الأول 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألفاً، والمركز الثالث 40 ألفاً.

وتعلن لجنة التحكيم، مساء اليوم، نتائج الفائزين في مزاينة رطب «بومعان»، التي خصص لها 15 جائزة، بقيمة تبلغ 397 ألف درهم، وتم تسلّم مشاركات رطب بومعان، أمس.

وتمر مسابقات مزاينة الرطب بمرحلتي تحكيم، في المرحلة الأولى يحتســـب 70% من درجة تقييـــم المشـــاركة على تقييم الرطـــب، وفي المرحلة الثانية يتم احتســـاب 30% من درجـــة التقييم، بعد كشـــف لجنـــة التحكيـــم على المزرعة، والتأكـــد من نظافتهـــا العامـــة والعنايـــة بالنخلة، مـــن خلال التكريـــب الملائم واســـتخدام أســـاليب الري الحديثة الموفرة للمياه.