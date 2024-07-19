421 يعلن الفنانين المشاركين في «بناء القدرات»

أعلن مَجمع 421 للفنون، منصة المستقلة التي تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين، الفنانين المختارين لبرامج بناء القدرات لعام 2024-2025، ودعوتين مفتوحتين جديدتين. تتيح هذه البرامج التي تشمل برنامج التطوير الفني وبرنامج الإقامة الفنية، الفرصة لسبعة فنانين للعمل على مشاريع رئيسة تتناول قضايا معاصرة ونقدية متعلقة بالمنطقة، كما يدعو مَجمع 421 للفنون الفنانين للتقدم بطلباتهم للمشاركة في الدورة القادمة من منحة البحث الفني لعام 2025.

الفنانون السبعة المختارون هم: آلاء عبد النبي، وجمعة الحاج، وآنا إسكوبار، ضمن برنامج التطوير الفني لعام 2025، ويوسف عبد السيد، وشما آل حامد، وأدريان بيبي، وفرح سلطاني الذين يشاركون كفنانين مقيمين من يوليو إلى ديسمبر 2024.

تدعم برامج بناء القدرات، التي يقدمها مَجمع 421 للفنون، الفنانين والممارسين الإبداعيين الذين لديهم ممارسة فنية مستدامة أو اهتمام بالمجالات الإبداعية، وغالباً ما تتضمن هذه البرامج لجان تحكيم مكونة من خبراء فنيين من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى شركاء تربويين يسهمون في المناهج الدراسية، وتعمل برامج بناء الكفاءات كمنصة انطلاق لتطوير المسيرة المهنية للفنانين الشباب والناشئين. أما الفنانون المختارون للمشاركة في برنامج 421 للتطوير الفني لعام 2024 فهم آلاء عبد النبي، وجمعة الحاج. وآنا إسكوبار. أما الفنانون المختارون ضمن الدفعة الثانية من برنامج 421 للإقامة الفنية لعام 2024 فهم: يوسف عبد السيد، وشما آل حامد، وأدريان بيبي، وفرح سلطاني (زميلة جامعة نيويورك أبوظبي).