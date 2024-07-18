إسعاف 15 طالبا يابانياً بعد تناولهم "شيبس" مخصص لمن هم فوق 18 عامًا

قال مسؤولون في اليابان إن أكثر من عشرة طلاب نُقلوا إلى المستشفى بعد أن توعكوا بسبب تناولهم رقائق بطاطس حارة للغاية، والتي قالت مصادر المدرسة إن أحد زملائهم قدمها لهم من باب المشاكسة.

وقالت صحيفة "جابان توداي" نقلاً عن إدارة الإطفاء بالمدينة والشرطة المحلية، إن مدرسة روكوجو كوكا الثانوية في طوكيو طلبت المساعدة وقت الغداء يوم الثلاثاء بعد أن اشتكى 13 فتاة وصبي، جميعهم من طلاب السنة الأولى، من الغثيان، بالإضافة إلى آلام في المعدة والفم. وذكرت تقارير أخرى، بما في ذلك صحيفة أساهي شيمبون، أن 15 طالبا تأثروا بالوجبة.

وقالت الشرطة إن حوالي 30 طالباً تناولوا ذات رقائق البطاطس الحارة للغاية، والتي تحمل علامة "18+ رقائق الكاري"، والتي أحضرها أحد الطلاب إلى المدرسة. وفيما لم يتم التصريح عن أعمار الطلاب إلا أن المدرسة الثانوية اليابانية تبدأ في سن 15 عامًا.

وقالت الشركة التي تصنع الوجبة الخفيفة، Isoyama Corp، في بيان يوم الأربعاء إنها "تعتذر عن أي إزعاج" للعملاء، و"تتمنى بصدق الشفاء العاجل لأولئك الذين أبلغوا عن شعورهم بالتوعك".

ويحذر موقع الشركة الإلكتروني الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من تناول "رقائق الكاري ، 18+ بسبب بهاراتها الشديدة ويحث محبي التوابل على تناولها بحذر.

ويشرح الموقع بكل وضوح أن "رقائق البطاطس حارة جدًا لدرجة أنها قد تسبب لك الألم، ويجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وضعف المعدة وأي شخص لديه جروح في أصابعه يجب أن يكون حذرًا في التعامل معها."