مفاجآت صيف دبي.. فُرجة وجوائز ويوم مثالي خارج المنزل

كشفت مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي عن برنامج حافل بالفعاليات العائلية والأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية التي لا تقبل المنافسة، ما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع بموسم الصيف، وذلك في إطار مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

فرص وجوائز كبرى

وتقدم العروض الترويجية الحصرية للمتسوقين داخل مراكز ووجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة، تخفيضات وفرصاً للفوز بجوائز كبرى، كما تسهم العروض الموسيقية والفعاليات الترفيهية في جعل تجربة التسوق أكثر متعة.

وأعلن «سيتي سنتر ديرة» ترحيبه بالزوار والعائلات للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، من خلال مجموعة من الأنشطة الممتعة التي تقام أيام السبت والأحد من كل أسبوع في منطقة فود سنترال من الساعة 6 مساءً حتى 11 ليلاً. ويمكن للزوار الذين ينفقون 30 درهماً الاستمتاع بمجموعة مختارة من الألعاب، والفوز بجوائز فورية أو استعراض مهاراتهم في الغناء مع فعالية «كاريوكي»، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض الكوميدية كل مساء.

ويقدم «سيتي سنتر مردف» لزواره من العائلات فرصة الدخول إلى عرضين ترفيهيين مجاناً، مع إمكانية الفوز بجوائز فورية عند إنفاق 200 درهم في المتاجر المشاركة. ويُقام عرض مدغشقر ثلاث مرات يومياً بين الساعة 5 و9 مساءً حتى 21 يوليو، فيما يمكن للجمهور الاستمتاع بعرض كونغ فو باندا ثلاث مرات يومياً بين الساعة 5 و9 مساءً، ابتداءً من 25 يوليو حتى 4 أغسطس. وفي الوقت ذاته، يمكن للاعبين الصغار وعشاق الرياضات الرقمية ومحبي التكنولوجيا، المشاركة في مهرجان الألعاب الذي يُقام في سيتي سنتر مردف يومياً من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً، ويحتفي بثقافة الألعاب الرقمية النابضة بالحياة في دبي، من خلال مشاركة المشاهير والرعاة وأبرز منظمي فعاليات الألعاب.

ألعاب ممتعة

ويمكن للمتسوقين أيضاً المشاركة في ألعاب ممتعة للفوز بجوائز فورية مع حملة الطريق إلى الجوائز في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، والتي تتيح للزوار الذين ينفقون 100 درهم في سيتي سنتر ديرة أو 200 درهم في سيتي سنتر مردف فرصة المشاركة في لعبة «غمبول» العملاقة والفوز بجوائز يومية، تشمل الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية والأجهزة اللوحية والعملات الذهبية وبطاقات هدايا مركز التسوق وتذاكر السينما وغيرها كثير.

وسيحظى ستة من زوار سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات، بفرصة ربح مليون نقطة شير لكل منهم، حيث يمكن للزوار الذين ينفقون 300 درهم في أي من مراكز التسوق الثلاثة الدخول في السحوبات الأسبوعية الستة حتى 1 سبتمبر.

«تخيل»

ويعود عرض الموسيقى والأضواء «تخيل» الشهير في دبي فستيفال سيتي مول بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم مسابقة أنفق واربح سيارتي لكزس إلى اثنين من الفائزين المحظوظين. وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر حتى 1 سبتمبر ويقومون بتحميل فواتير الشراء على تطبيق التسوق «بلو»، بفرصة الدخول إلى السحب. وعلاوةً على ذلك، سيحصل ضيوف مجموعة فنادق آي إتش جي IHG في مختلف أنحاء المدينة، على كتيب مملوء بالعروض على وسائل الترفيه ومنافذ المأكولات والمشروبات الموجودة داخل دبي فستيفال سيتي مول.

عروض سيرك يومية

ويقدم عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو للمتسوقين تخفيضات لا تقبل المنافسة، وسحوبات أسبوعية وعروض سيرك يومية، وتجربة التزحلق المجانية حتى يوم 1 سبتمبر. ويمكن للعائلات والأصدقاء مشاهدة عروض السيرك الترفيهية يومياً، بما في ذلك مغامرة السيرك السحرية في نيفرلاند، وعرض الكوميديا السحري، وسيرك هارليكوين الأوروبي، وعرض ماجيك فيل، بالإضافة إلى تجربة التزحلق الممتعة. ويتيح إنفاق 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا للمتسوقين فرصة الدخول في السحب، حيث يفوز اثنان من سعداء الحظ بمبلغ 5000 درهم لكل منهما. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل نقطة يتم كسبها على تطبيق بريفيليدج بلس بين 25 يونيو و15 ديسمبر تؤهل المتسوقين للدخول في سحب للفوز بسيارة شيري تيغو 8 برو ماكس من مجموعة الرستماني.

موسيقى وعازفون

ويعد الصيف في سيتي ووك أكثر روعة من أي وقت مضى خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، مع فعاليات الترفيه الداخلية التي تشمل عروضاً موسيقية يقدمها عازفو الغيتار والساكسفون والكمان والبيانو الموهوبون في نهاية كل أسبوع، بدءاً من الساعة 5 مساءً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية المتعددة على تجارب تناول الطعام والتسوق والعناية بالصحة.

ويمكن للمتسوقين الذين يمضون يومهم في ذا آوتلت فيليدج الاستمتاع ببرنامج مفاجآت صيف دبي الترفيهي، والذي يقدم عروضاً مسائية تشمل عرض كاندي بوب المتجول يومي 17 و18 أغسطس. ويمكن للمتسوقين أيضاً تنزيل تطبيق تكت والاستمتاع باسترداد نقدي بنسبة 5% في صورة نقاط تكت.

وجهة للحلويات

ويتحول ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس إلى وجهة للحلويات حتى يوم 31 أغسطس، مع مجموعة مختارة من الحلويات اللذيذة التي تلبي جميع الأذواق والعروض الترويجية في أكثر من 30 مطعماً. وبالإضافة إلى العروض اللذيذة، أبرم بافيليون في ذا بيتش شراكة مع تكت لتقديم عرض ترويجي حصري خلال فصل الصيف، حيث يمكن لضيوف المطاعم كسب خمسة أضعاف النقاط في أي من المطاعم الستة المشاركة وهي بابوشكا، وكلاو بي بي كيو، وإيتالي، وهوريكانز غريل آند باري، ولا ميزكاليريا، ومو-كي بان آسيان تاباس.

وسيحظى خمسة متسوقين من سعداء الحظ بفرصة الفوز بـ10.000 نقطة تكت لكل منهم عند القيام بثلاث عمليات شراء لدى أي من منافذ البيع المشاركة في سيتي ووك، وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، وذا آوتلت فيليدج، وممشى الخوانيج، وبلوواترز حتى 1 سبتمبر، حيث سيتم الإعلان عن فائز واحد كل أسبوعين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 500 درهم باستخدام بطاقة بنك أبوظبي التجاري في المتاجر المشاركة تعزيز فرصهم في الفوز من خلال التأهل لسحب آخر مع 10 فائزين من سعداء الحظ.

وتنتظر زوار الوجهات الخارجية في دبي الكثير من المتعة حتى 31 أغسطس، بما في ذلك ممشى الخوانيج، ولاست إكزت الخوانيج، ولاست إكزت أبوظبي ودبي، ولاست إكزت القدرة، والسيف وبوكس بارك. ويمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، إلى جانب مجموعة من العروض الترويجية الحصرية على المأكولات والمشروبات وتجارب التسوق والترفيه ومستحضرات التجميل وغيرها كثير.

مدهش الأول والوحيد

كما أعلن متجر مدهش، الأول والوحيد في المدينة، ترحيبه بالمتسوقين الشباب في دبي فستيفال سيتي مول، حيث يضم أحدث مجموعة من البضائع ذات الطابع المميز احتفالاً بالذكرى الـ25 لتأسيسه هذا العام. وسيحصل أول 25 متسوقاً يومياً في المتجر على قسائم خاصة لإنفاقها في عالم مدهش.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بظهور مدهش في مراكز التسوق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة طوال مفاجآت صيف دبي. وسيترقب الصغار ظهور مدهش ودانة في دبي فستيفال سيتي بلازا يوم 19 يوليو، وابن بطوطة مول وند الشبا أفينيو يوم 20 يوليو، ودبي فستيفال سيتي مول يوم 21 يوليو، وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغة يوم 27 يوليو، وسيركل مول يوم 28 يوليو. وسيظهر مدهش أيضاً خلال شهر أغسطس في سوق التنين، وذا فيو آت ذا بالم، ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر معيصم ونخيل مول والبرشاء مول. كما سيقوم مدهش ودانة بالترحيب بزوار دبي في مبنى الركاب 1 بمطار دبي الدولي.

. مراكز التسوق تتيح لزوارها حزمة من الفعاليات لجعل تجربة الشراء أكثر متعة.

. أنشطة عائلية وعروض لا تقبل المنافسة على تجارب الطعام والتسوق والترفيه.