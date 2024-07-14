حاول سحب سنت واحد من البنك فحكم عليه بغرامة 5000 دولار

يواجه رجل من فلوريدا تهمة السرقة بعد أن حاول سحب سنت واحد من أحد البنوك في مقاطعة سمتر، مما قاد إلى اعتقاله وفرض غرامة ضخمة عليه.

ووفقا لمحطة "فوكس" فإن رجلاً، تم تحديده فيما بعد على أنه مايكل فليمنج، دخل إلى البنك وملأ قسيمة سحب مقابل سنت واحد وسلمها إلى صراف البنك، وبحسب ما ورد أخبرت صراف البنك فليمنج أنه لا يستطيع سحب فلس واحد وفقا للقوانين الناظمة، مما دفع الأخير للرد " إذن (هل) تريدين مني أن أقول الكلمة الأخرى؟" مما اعتبرته صراف البنك إنذارا أو تهديدا بحسب تقرير الاعتقال. وفيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول محادثتهما تلك في الإفادة الخطية، إلا أن الشرطة قالت إن صراف البنك كانت تخشى وقوع أعمال عنف محتملة، لذلك اتصلت بالشرطة.

وقالت الإفادة الخطية إنه عندما وصل النواب، كان فليمنج لا يزال داخل البنك وتم احتجازه. وتم نقله إلى مكتب عمدة مقاطعة سمتر، حيث وافق على التحدث مع النواب بعد قراءة حقوقه الخاصة به.

ووقعت الحادثة قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل، يوم السبت في بنك تشيس، وفقًا لشهادة الاعتقال الصادرة عن مكتب عمدة مقاطعة سمتر.

وقالت الشرطة إن لديها سببًا محتملًا للاعتقاد بأن فليمنج انتهك قوانين السرقة في فلوريدا. وتظهر سجلات السجن على الإنترنت أن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا تم نقله إلى مركز احتجاز مقاطعة سمتر.