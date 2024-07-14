«سان فيرمين».. 9 أيام في مطاردة الثيران الضخمة

بكثير من الإصابات تتواصل فعالية ركض الثيران الشهيرة في مدينة بامبلونا شمال إسبانيا، رغم احتجاجات نشطاء حقوق الحيوان. وتأتي الفعالية ضمن مهرجان سان فيرمين الذي يستمر تسعة أيام بالمدينة. وانطلق المهرجان رسمياً بفعالية تشوبينازو التقليدية، وهي عبارة عن إطلاق صاروخ صغير من شرفة مجلس البلدية أمام آلاف المشاهدين.

وتعود هذه الاحتفالات إلى القرون الوسطى، وتتخللها مسيرات وحفلات موسيقية ومصارعة ثيران. وفي حين أن مهرجان «سان فيرمين» يشمل العديد من الحفلات الموسيقية والمواكب، فإن ركض ومصارعة الثيران هما أبرز الاحتفالات. وحتى نهاية المهرجان سيلاحق مئات الأشخاص ثيراناً ضخمة يبلغ وزن بعضها أكثر من 600 كيلوغرام عبر أزقة المدينة الضيقة إلى حلبة الثيران، حيث تقام مصارعة الثيران في المساء. ويصاب العديد من الأشخاص سنوياً خلال ركض الثيران عبر الأزقة إلى الحلبة.