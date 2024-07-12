وجهات دبي الترفيهية.. مساحات فرح تتحدى حرارة الصيف

سيكون المقيمون في دولة الإمارات وزوارها خلال فصل الصيف، على موعد مع مجموعة من الأنشطة والفعاليات الداخلية الحصرية، وتشكيلات الطعام الشهية، وعروض الأفلام الكلاسيكية، في أبرز وجهات دبي، بما فيها حديقة «وايلد وادي المائية»، و«ذا غرين بلانيت دبي»، و«روكسي سينما»، فضلاً عن جولة «داخل برج العرب»، و«ذي فيو، نخلة الجميرا».

وسيستمتع ضيوف حديقة «وايلد وادي» المائية بتجارب صيفية منعشة مناسبة لجميع الأعمار، تشمل حفلات الـ«دي جيه» الحية بجانب مسبح الأمواج خلال عطلات نهاية الأسبوع، والمشاركة في جلسات الجيم المائي الترفيهية أيام السبت من 12 حتى 4 مساءً لجميع الأعمار، إضافة إلى الاستمتاع بأكثر من 30 لعبة وزلاقة مائية، مع إطلالة خلابة لفندق برج العرب. تضم الألعاب المائية تجارب ترفيهية للباحثين عن التشويق والسرعة «جميرا سييرا» الزلاقة المائية العالية فائقة السرعة، يبلغ ارتفاعها 32 متراً، و لعبة «تانتروم آلي»، المكونة من زلاقتين شديدتي الانحدار، تنتهيان بالنزول للمسبح الكبير. كما سيحصل المقيمون بدولة الإمارات على خصم حصري 30% على تذاكر الدخول اليومية عند حجزهم عبر الموقع الإلكتروني، للاستمتاع بتجارب مائية استثنائية.

ذا غرين بلانيت دبي

ترحب «ذا غرين بلانيت دبي» الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في المنطقة الشرق الأوسط بالمغامرين الصغار من سن 5 حتى 12 عاماً في تجربة «المخيم الصيفي للأطفال» أسبوعياً من الاثنين للخميس من 9 صباحاً حتى 2 مساءً، وذلك حتى 22 أغسطس، بالتعاون مع «إنستاشوب». ويقدم المخيم للصغار فرصة استكشاف البيئات الطبيعية، وتعريفهم بسبل الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات عبر مجموعة من الأنشطة والألعاب والحرف والفنون التفاعلية، كما يقدم فرصة التعرف والتفاعل مع أنواع عديدة من الحيوانات التي تشمل الحيوان الكسلان و«أبوسوم الطيار» والزواحف والطيور وغيرها، تحت إشراف خبراء «ذا غرين بلانيت».

كما طرحت «ذا غرين بلانيت دبي» مؤخراً تجربة «التخييم في الغابة الاستوائية» الحصرية التي تمنح عشاق الطبيعة ومحبيها من مختلف الأعمار تجربة فريدة من نوعها لقضاء ليلة في أحضان الغابة الاستوائية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة 7 مساء حتى 8 صباحاً، وتستمر حتى 5 أكتوبر. تضم هذه المغامرة مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات والجولات الليلية لرؤية الحيوانات المختلفة، منها الثعابين واللوريس البطيء وحيوان الكسلان وغيرها، تحت إشراف خبراء، بجانب مغامرة البحث عن الكنز، ومشاهدة أفلام وثائقية، وملاحظة الحيوانات المختلفة في بيئاتها الطبيعية، إضافة إلى الاستمتاع بتذوق المارشميلو المشوية حول موقد المخيم، وكذلك المشاركة في جلسة تفاعلية مثيرة تتضمن تجربة إطعام الحيوانات.

روكسي سينما

تستعد روكسي سينما لإبهار ضيوفها خلال هذا الصيف بمجموعة من الأفلام العائلية، خلال فعاليات «عالم الخيال» التي تعد جزءاً من مهرجان «مفاجآت صيف دبي 2024». وستستمر عروض روكسي سينما للأفلام العائلية طوال شهري يوليو وأغسطس، وستعرض خلاله مجموعة من أفلام عام 2023، وبعض الأفلام الكلاسيكية التي سيجري عرضها في جميع صالات عرض روكسي سينما، وتضم تذكرة الدخول ومشروباً وكميات لا محدودة من الفشار مع كل باقة، ليحظى الضيوف بتجارب سينمائية مميزة طوال فترة الصيف.

ولمزيد من المتعة، فقد خصصت روكسي سينما فعالية خاصة للأمهات، تقام صباح الأربعاء من كل أسبوع، وهي نادي «ماما روكسي»، حيث يمكنهن خلالها الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات الداخلية خلال فترة الصيف، ولقاء الصديقات ضمن أجواء مناسبة للأطفال، ما يجعل من هذا العرض خياراً مثالياً للأمهات اللاتي يرغبن في قضاء أوقات حافلة بالمتعة في بيئة خالية من التوتر بصحبة أطفالهن الصغار خلال الفترة الصباحية. وتتضمن تذكرة الفئة البلاتينية وجبة فطور صحية متكاملة، بخيارات متنوعة للمأكولات والمشروبات.

كما تتيح فعالية ليلة الأفلام الحصرية للسيدات، وذلك يوم 16 يوليو و13 أغسطس، تجربة سينمائية ممتعة بصحبة الفتيات والصديقات، ويجري خلالها عرض مجموعة حصرية من الأفلام المميزة في الفئة البلاتينية الفاخرة المزودة بمقاعد وثيرة قابلة للإمالة والبطانيات، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشروبات الموكتيل المجانية في صالة الفئة البلاتينية قبل دخولهم لمشاهدة الفيلم والحصول على حقيبة هدايا تشمل مجموعة من مستحضرات التجميل أو العطور المقدمة من علامة «ريتشوالز».

جولة «داخل برج العرب»

ترحب جولة «داخل برج العرب» بالضيوف من المقيمين في الدولة أو زوارها للاستمتاع بهذه التجربة التي تستغرق 90 دقيقة، لتعريف الضيوف بالأيقونة الشهيرة بدبي، حيث يستكشف الزوار التصاميم الداخلية البديعة للفندق على طول الإطلالات الخلابة على البحر، تليها تجارب حصرية بعد الجولة، منها تجربة المشروبات المطعمة بالذهب عيار 24 قيراطاً، والخيارات الحصرية لتناول الطعام وغيرها.