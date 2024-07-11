صيني يحاول تهريب مئة ثعبان في سرواله

حاول مهرب صيني تهريب أكثر من 100 ثعبان حي إلى البر الرئيسي للصين عن طريق حشوها في سرواله، وفقا لما صرح به مسؤولو الجمارك لوسائل الإعلام المحلية.

وقال مسؤولون إن المسافر الذي لم يذكر اسمه تم إيقافه بعد مروره عبر بوابة "عدم الإعلان (عن المواد الممنوعة)" عند المعبر بين هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ومدينة شنتشن.

وذكر بيان صادر عن الجمارك الصينية أنه عند التفتيش، كان لدى الرجل 104 ثعابين في "ستة أكياس من القماش" داخل سرواله. وأضافت: "تبين أن كل كيس يحتوي على ثعابين حية بمختلف أشكالها وأحجامها وألوانها".

ويُظهر مقطع فيديو نشرته الجمارك الصينية اثنين من العملاء وهم ينظرون إلى أكياس بلاستيكية شفافة مليئة بثعابين حية حمراء ووردية وبيضاء.

وقالت محطة "بي بي سي" أن الثعابين كانت في الغالب صغيرة الحجم، لكنها كانت عبارة عن كمية كبيرة وملتوية من الزواحف المنزلقة التي يمكن لأي شخص أن يحملها في سراويله. وتمنع قوانين الأمن البيولوجي ومكافحة الأمراض الصارمة الناس من جلب الأنواع غير المحلية دون إذن إلى البلاد. وقالت مصلحة الجمارك: “من يخالف القواعد سيحاسب وفقا للقانون”، دون أن تحدد عقوبة الرجل.

وفي عام 2023، تم إيقاف امرأة حاولت تهريب خمس أفاع مخبأة داخل حمالة صدرها على نفس المعبر.

وتعد الصين واحدة من أكبر مراكز تهريب الحيوانات في العالم، وقد قامت السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التجارة المشبوهة في السنوات الأخيرة.