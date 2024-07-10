مهرجان قرطاج.. بوشناق في الافتتاح وأصالة مسك الختام

كشف مهرجان قرطاج الدولي في تونس، أول من أمس، عن برنامج دورته الـ58 التي تنطلق قريباً، ويشمل سهرات غنائية وموسيقية لمجموعة متنوعة من الأسماء الفنية التونسية والعربية.

وقال المدير الفني للمهرجان، كمال الفرجاني، في مؤتمر صحافي بالقرب من المسرح الأثري بقرطاج، إن دورة هذا العام ستنظم في الفترة من الـ18 من الشهر الجاري إلى الـ17 من أغسطس المقبل، وتتضمن 18 سهرة.

ويفتتح المهرجان، الفنان التونسي لطفي بوشناق في سهرة تكريمية، احتفاء بمسيرته الفنية التي ناهزت الـ50 عاماً، بينما سيكون الختام مع المغنية السورية أصالة.

ويشمل البرنامج مشاركة فنانين، من أبرزهم العراقي كاظم الساهر واللبناني وائل كفوري والمصري حمزة نمرة والمغربي أمين بودشار. كما تقدم التونسية نجاة عطية سهرة خاصة في 13 أغسطس المقبل، مواكبة للعيد الوطني للمرأة التونسية.

وتشارك في المهرجان فرق من إسبانيا وجامايكا والسنغال مع تقديم عرض للسيرك على الجليد من فرنسا.

وعلى الرغم من تقلص عدد السهرات الفنية مقارنة بالدورات السابقة التي راوحت بين 28 و32 سهرة، فإن الحدث الفني العريق لايزال يُعدُّ جاذباً لأسماء كبيرة في عالم الموسيقى، وهو ما أكده المدير الفني للمهرجان كمال الفرجاني، موضحاً أن وزارة الشؤون الثقافية وجهت بتقليل العروض، للتركيز على نوعية العروض أكثر من عددها.

وأضاف: «يشمل البرنامج 11 عرضاً حصرياً مع الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة من خلال سهرة (أنغام في الذاكرة) التي باتت ركناً راسخاً في المهرجان خلال دوراته الثلاث الماضية».

وأشار إلى أن ميزانية المهرجان انخفضت بنحو 5% مقارنة بالدورة السابقة، لتصبح الأقل كُلفة خلال الدورات الأربع الأخيرة. وحمل الملصق الدعائي الرسمي للمهرجان هذا العام، علمي تونس وفلسطين، وأوضح الفرجاني بأن هذا يُعدُّ تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

ويُعدُّ المهرجان من أكبر وأشهر المهرجانات الصيفية في تونس، ويقام سنوياً في مدينة قرطاج الساحلية.

من جانبها، قالت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات الثقافية والفنية، هند المقراني، إن برنامج مهرجان قرطاج الدولي ثري ومتمّيز ويتماشى مع عراقة الحدث.

وأضافت أن وزارة الشؤون الثقافية تعمل على الرقي بالذوق العام، وتوفير العروض التي تلبي كل الأذواق مع الحفاظ على خصوصية المهرجان وعراقته.

كمال الفرجاني:

. حضور فلسطين على ملصق المهرجان تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته.

هند المقراني:

. برنامج مهرجان قرطاج الدولي ثري ومتميّز ويتماشى مع عراقة الحدث.

. 18 سهرة غنائية يتضمنها المهرجان في نسخته الجديدة.