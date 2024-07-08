تباطؤ في نمو الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

أظهرت دراسة حديثة تباطؤاً في نمو الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

وقالت عالمة الأحياء البحرية من جامعة روستوك الألمانية والمعدة الرئيسة للدراسة، سارة عبدالحميد، إن النمو في منطقة الشعاب المرجانية قبالة سواحل السودان انخفض 80% على مدار العقود الأربعة الماضية.

ومنذ عام 1980 يتابع باحثون في المتحف البحري الألماني التطور في أربع مناطق اختبار كبيرة في محمية سنقنيب البحرية القومية قبالة سواحل السودان. ووفقاً للدراسة، فإن الشعاب المرجانية هناك لاتزال من بين أكثر الشعاب المرجانية التي لم تمس في البحر الأحمر. وبحسب الدراسة، تم رسم خرائط رقمية لتلك المساحات في عام 2019.

وأضافت عبدالحميد: «بينما يراوح صافي ​​نمو الشعاب المرجانية في المتوسط بين 2.27 و2.72 سم سنوياً في الفترة من عام 1980 حتى عام 1991، فإنه يراوح فقط بين 0.28 و0.42 سم بين عامي 1991 و2019».