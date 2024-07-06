هل حقاً تزوجت شيرين طليق المطربة أنغام ؟

منذ إعلان المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن ارتباطها بعد انفصالها عن المطرب المصري حسام حبيب، والبعض يحاول تخمين اسم الزوج الجديد، حتى خرجت عدد من الحسابات على وسائل التواصل الإجتماعي، وبعض

الأخبار الصحفية التي تتحدث عن كون الزوج الجديد لشيرين عبد الوهاب، هو الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجاً لعام كامل من المطربة أنغام، لكن الموزع الموسيقي الشهير نفى ذلك في مقطع فيديو نشره الصحافي ربيع هنيدي عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث ظهر الثنائي معا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلق إبراهيم على حقيقة زواجه من شيرين بأن هذا الخبر كان من المفترض أن ينشر في شهر أبريل الماضي، تحت عنوان "كذبة أبريل"، مشيرا إلى كونه لم يلتق بشيرين منذ عام كامل.

كما أكد أن ما يربطه بها هو علاقة صداقة وزمالة، مطالبا إياها في مقطع الفيديو بأن تتواصل معه لأنه لا يملك رقم هاتفها الجديد، مشيرا إلى أن ما قيل عنه هو وشيرين "أمر مضحك".

وحول ما إذا كان البعض يحاول ضرب علاقة شيرين بأنغام من خلال الترويج لهذا الخبر، أكد إبراهيم أنه لا علاقة له بهذا الأمر، مشددا على أنه يحترم الجميع، ولا يهتم إلا بنفسه فقط، كما أنه خارج هذا الأمر تماما.

وعبر الموزع الموسيقي المصري عن دهشته من هذا الأمر، متسائلا عمن جاءته هذه الفكرة، خاصة أنه وشيرين تزاملا منذ 22 عاما، فلماذا تخرج هذه الشائعة الآن.