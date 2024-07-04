من المعروف أن البرتقال يُعدّ الفاكهة الشتوية المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه المنعش، كما أنه من الفاكهة ذات السُمعة الطيبة في المجال التغذوي الصحي لاحتوائه على عديد الفيتامينات والمعادن الضرورية اللازمة للجسم.

وفي هذا التقرير، كشفت صحيفة "فيستي. رو" الروسية عن 5 فوائد صحية لتناول البرتقال:

- تقوية الجهاز المناعي:

لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في محاربة العدوى والبكتيريا، وبالتالي تقوية الجهاز المناعي.

- تقوية الأوعية الدموية:

يجعل فيتامين سي الموجود في البرتقال جدران الأوعية الدموية أكثر مرونة ويحميها من الترسبات واللويحات.

- منع تكوين حصى الكلى:

يساعد عصير البرتقال على رفع مؤشر рН، وهو مقياس لقياس درجة الحموضة، ما يؤثر في حموضة البول ويمنع تكون الحصى.

- التخلص من التعب المزمن:

نظرًا لاحتوائه على زيوت طبيعية، بما فيها الليمونين الذي ثبت أن له خصائص منشطة، ويمنح شعوراً بالنشاط والقوة، ويحسن المزاج، ويساعد على تخفيف القلق وتجنب الاكتئاب.

- تحسين تدفق الدم في الشعيرات الدموية:

يستخدم زيت البرتقال للتدليك، لأن له تأثيراً دافئاً ويحسن تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة.