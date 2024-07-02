معمّرة تحب دبي.. تحظى باحتفاء «درجة أولى» على «طيران الإمارات»

نقلت «طيران الإمارات»، المعمّرة الجزائرية رشيدة صماتي (101 عام)، التي حضرت إلى المطار مع حفيدها ومرافقتها، السبت الماضي، وكان في استقبالهم فريق مخصص من «طيران الإمارات» لتسهيل عملية السفر، ونقلها عبر المسار السريع للدرجة الأولى وصولاً إلى صالة «طيران الإمارات»، ومن ثمّ إلى مقصورة الدرجة الأولى.

ونقلت «طيران الإمارات» المعمّرة في رحلتها المجدولة من دبي إلى الجزائر العاصمة، بعد زيارتها عائلتها في دبي، والتي تزورها للمرة الثالثة، إذ عبّرت عن امتنانها لفريق «طيران الإمارات» على اهتمامهم. وقالت: «قضيت وقتاً رائعاً خلال رحلتي على متن (طيران الإمارات) خلال قدومي إلى دبي، وطاقم الطائرة كان لطيفاً للغاية».

وأضافت: «أتطلع إلى رحلة العودة إلى الجزائر وتجربة مقصورة الدرجة الأولى لـ(طيران الإمارات). كان استقبالهم مميزاً في صالة مطار دبي، وممتنة لحفاوة الاستقبال».

وتتذكر رشيدة، المولودة في الجزائر في فبراير عام 1923، ذكريات أولى رحلاتها الجوية حين كانت مع زوجها إلى باريس عندما كانت بعمر 21 عاماً، مشيرة إلى أنها تفضّل السفر مع «طيران الإمارات»، نظراً لخدماتها فائقة الجودة، وتركيزها الراسخ على راحة العملاء على الأرض وفي الأجواء.

وعن زيارتها لدبي، لفتت المعمرة إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة لها إلى الإمارة، حيث يعيش أفراد من عائلتها، وهي تحب الحياة في دبي، لاسيما سهولة التنقل والحركة والرعاية الطبية المتميزة، إلى جانب أجوائها المفعمة بالحياة، وتمنت رشيدة العودة لزيارة دبي مجدداً.