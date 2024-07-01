محمد رمضان يخطئ في اسم المغرب.. وناقد يعلق: عدم ثقافة

علق الناقد الفني طارق الشناوي على الموقف المحرج الذي تعرض له الفنان محمد رمضان في المؤتمر الصحفي على هامش مهرجان موازين.

وقال رمضان "المملكة المغربية الهاشمية" بدلا من "المملكة المغربية العلوية" عن المغرب.

وقال طارق الشناوي في تصريحاته لـ قناة "صدى البلد" المصرية: "خطأ وارد لعدم الثقافة المفروض معلومة مش متأكد منها مقولهاش وما حدث درس له".

كما كشف طارق الشناوي عن رأيه في إعلان محمد رمضان إلغاء حفله في ختام مهرجان موازين ثم تراجعه، قائلًا: "هو أعتقد أو شخص ما أخبره أنه سيكون هناك حداد بسبب وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس وفي هذه الحالة هو تسرع وكان يجب عليه أن يسأل الجهة المنظمة".

وحرص يوم السبت محمد رمضان على إلقاء كلمة بمناسبة حفله الغنائي الأول في مهرجان موازين وعلق: "سعيد بوجودي في البلد العظيم والبلد الغالي وصاحب فضل عليا، المملكة المغربية الهاشمية" في خلط بين دولتي المغرب والأردن، وقام الجمهور بإحراجه: "اسمها المملكة المغربية العلوية".