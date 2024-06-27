تفقَّد هاتفك ! 35 هاتفاً لن ينزل عليها "واتساب" بعد الآن !

توقف تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" المملوك لشركة "ميتا"، رسمياً عن استقبال تحديثات جديدة، لنحو 35 نوعًا من الهواتف الذكية التي تنتجها عدة شركات على مستوى العالم.

ويأتي ذلك بعد إعلان شركة "ميتا" المالكة للتطبيق في وقت سابق، عن وقف التطبيق عن العمل على الهواتف القديمة.

وحسب موقع "كانال تيك"، تتضمن قائمة الهواتف الذكية التي ستوقف عن استقبال تحديثات لتطبيق "واتساب"، إصدارات قديمة من أنظمة التشغيل أندرويد وiOS، لعدم قدرتها على الترقية، ليكون التطبيق متاحًا على نظام أندرويد 5 أو ما هو أحدث، وiOS 12 أو ما أحدث.

كما تضم القائمة بعض هواتف شركة "أبل"، وهي، آيفون 5، وآيفون 5C، وآيفون 6، وآيفون 6S Plus، وآيفون 6S، وآيفون SE.

وفيما يتعلق بهواتف هواوي التي سيتوقف عليها تحديث "واتساب"، فشملت، هاتف Ascend P6 S، وC199، وGX1s، وY625، كما تشمل القائمة هواتف من موتورلا، ولينوفو، وإل جي، وسوني، كما تضم القائمة أيضًا العديد من هواتف جالكسي.

وسيقوم "واتساب" بإعلام المستخدمين وتذكيرهم بترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام التطبيق قبل إنهاء الدعم، وبعد ذلك سيتوقف مطورو التطبيق عن تقديم الدعم الفني والتحديثات، ما يعني أن نظام التشغيل الخاص بالجهاز لن يتلقى بعد الآن التحديثات التلقائية أو التصحيحات أو إصلاحات الأمان أو إصلاحات الأخطاء أو الميزات الجديدة.

وبحسب "واتساب"، فإذا لم تقم بالتحديث فسيظل نظام التشغيل يعمل، لكنه سيصبح هدفًا أسهل للمخترقين والبرامج الضارة، وإذا كنت لا تزال تمتلك أحد هذه الهواتف الذكية التي ذكرت أعلاه، فيجب عليك الترقية إلى هاتف ذكي أحدث وذلك لأن العديد من التطبيقات، بما في ذلك "واتساب"، توقفت عن دعم أنظمة التشغيل القديمة.