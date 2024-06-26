تراث الإمارات يزهو مجدداً في طانطان

وسط حضور لافت للتراث الإماراتي، تنطلق اليوم فعاليات موسم طانطان الثقافي، في المملكة المغربية.

ويستعرض جناح دولة الإمارات عدداً من عناصر التراث المعنوي، إلى جانب تنظيم مسابقات مثل سباق الهجن، ومزاينة الإبل، ومسابقة المحالب.

ويضم الجناح الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث معرضاً للصور يبرز العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، إلى جانب لوحات من المصنوعات اليدوية التقليدية، ومعروضات من البيئة البحرية والأكلات الشعبية الإماراتية والقهوة العربية والأزياء والمجوهرات الشعبية، وكذلك عناصر التراث الإماراتي المسجلة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، منها: القهوة العربية، المجالس، سباق الهجن، حداء الإبل، العيالة، التلّي، السدو، الصقارة، التغرودة، الرزفة، العازي، الأفلاج، النخلة.

ويستضيف الجناح أمسيات شعرية بمشاركة شعراء من الإمارات والمغرب، إضافة إلى حفلات غنائية وفعاليات ثقافية وتراثية متنوعة يحتضنها موسم طانطان. كما ينظم عدداً من سباقات الهجن على مضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن في مدينة طانطان، إضافة إلى مسابقات الطبخ الشعبي وإعداد الأتاي المغربي. وسيرعى الجناح الإماراتي مسابقة التبوريدة التي تعد من التراث المغربي.

ويتضمن موسم طانطان برنامجاً غنياً يجمع بين الماضي والحاضر، ويسلط الضوء على التراث الصحراوي العالمي بشكل عام والمغربي على وجه الخصوص.