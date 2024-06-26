سهيلة غباش: نراهن على جذب أكثر من 5 ملايين زائر

قالت نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش، لـ«الإمارات اليوم»: «مع بدء فعاليات مفاجآت صيف دبي منذ 27 عاماً، كانت الجملة التي تردد أنه من الصعب أن يأتي الزوار إلى هنا في فصل الصيف، ولكن بسبب ثقة القيادة بنا، وثقتنا بأن دبي تملك الإمكانات من أجل استقطاب الزوار في هذا الموسم، نجحنا في جذب السياح»، كاشفة أن «زوار المدينة تجاوزوا خمسة ملايين خلال فترة المهرجان العام الماضي، ونأمل زيادة العدد في هذا العام بنسبة 15%». وأضافت: «هذا الرقم من عدد الزوار يدل على أن دبي تمتلك المقومات لاستقطاب الزوار خلال الإجازة الصيفية، سواء العائلات أو غيرها، وهذا ما حاولنا التركيز عليه خلال هذا العام، إذ وضعنا الجدول الخاص بالفعاليات بشكل متنوع وخاص يتوجه لجميع الفئات، ولكل أفراد الأسرة».

وأكدت سهيلة غباش، أن الدورة الـ27 من المفاجآت تشهد إضافة أسبوع المأكولات الذي يشمل خصومات على العديد من المطاعم من بينها الحاصلة على نجمة ميشلان، مشيرة إلى أن وجود أكثر من 200 جنسية مقيمة في دبي أوجد تنوعاً كبيراً في الأذواق والمطابخ، والفعاليات التي تلبي رغبات الجميع.

ولفتت إلى أن القطاع الترفيهي يشتمل على العديد من الفعاليات والخصومات، وسيعيش الزوار أكثر من 1000 تجربة مميزة، ويمكن للزوار التعرف إلى جدول الفعاليات المتنوعة من خلال الموقع الإلكتروني.

وحول الحفلات الموسيقية والفرق العالمية التي ستقدم عروضها في دبي خلال مفاجآت صيف دبي، أوضحت سهيلة غباش أنه تم اختيار العديد من النجوم، من بينهم الفنان جورج وسوف، الذي سيقدم الحفل الافتتاحي، بينما ستركز فعالية «بيت ذا هيت» على المواهب الشابة على نحو خاص، إذ يتميز جدول هذه الفعالية في 2024 عن العام الماضي من حيث العمل على تقديم تجربة متكاملة وليس مجرد حفل غنائي.

وتابعت بخصوص «عالم مدهش» الذي يدخل عامه الـ25 في هذه الدورة الجديدة: «ستشتمل هذه الوجهة الشهيرة على العديد من الفعاليات، وسيتيح عالم مدهش الفرصة لربح 250 ألف درهم طوال مفاجآت صيف دبي، فضلاً عن وجود سيارة سيتم السحب عليها، وسيتم إطلاق الفعاليات تدريجياً». وشددت سهيلة غباش على أن الأطفال ركن أساسي في «مفاجآت صيف دبي»، لأن العائلات تبحث دائماً عما يمكن أن تقوم به مع الأطفال خلال فصل الصيف، خصوصاً أن الإجازة الصيفية طويلة، لذا أعد برنامج المفاجآت فعاليات متنوعة لهذه الفئة، منها: أين يمكن أخذ أطفالك بأقل من 25 درهماً، والمأكولات المجانية للأطفال، أو الإقامة المجانية للأطفال في الفنادق، علاوة على الاهتمام بالجانب التعليمي في ورش العمل التي تنظم بإطار ترفيهي.

ووصفت دبي بـ«المدينة العالمية التي يندمج المقيمون فيها ضمن نسيج ومجتمع واحد قائم على فهم واحترام الثقافات، وهذا انعكس على البرنامج الخاص بفعاليات المفاجآت، بدءاً من المطار، ومروراً باستقبال الزوار في الفنادق، وصولاً إلى كل المرافق، وهذا سبب نجاح «المفاجآت»، فالجميع يعمل كفريق واحد، مشيدة بدور القطاع الخاص والحكومي في خط سيرة نجاح هذا الحدث المتميز الذي ينتظره كثيرون من العام إلى العام.