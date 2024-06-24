جزيرة كابري ترفع الحظر على دخول السياح

أعلن عمدة جزيرة كابري الإيطالية، باولو فالكو، أمس، إصلاح أنبوب ينقل مياه الشرب من البر الرئيس الإيطالي إلى الجزيرة بالقرب من مدينة نابولي بجنوب البلاد، مضيفاً أنه يمكن للسياح مجدداً العودة لزيارة الجزيرة.

وألغى فالكو الحظر على دخول السياح القادمين للجزيرة بعدما بدأت المياه في التدفق عبر الأنبوب أول من أمس. وكانت إمدادات المياه عبر الأنبوب قد تعرضت لعراقيل نتيجة لجيب هواء. وسمح فالكو للسكان الدائمين فقط بالسفر عبر خليج نابولي إلى الجزيرة، إذ إن كابري كانت تفتقد مخزون المياه الكافي لتلبية طلب السكان والسياح.

واستجابة للضغط من الخطوط الساخنة وشركات السفر، استثنى فالكو من الحظر السياح المقيمين في فنادق، لديها مخزن مياه كافٍ.