الشيبي غسلها بيديه أكثر من 100 مرة .. وفاة حامل مفاتيح الكعبة

توفي في مكة المكرمة مساء أول من أمس الجمعة، سادن الكعبة المشرفة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام.

ويعد الشيبي هو السادن الـ 77 منذ فتح مكة في عهد الرسول، و109 منذ عهد قصي بن كلاب، وهو حفيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، والذي قال لهم رسول الله ﷺ "خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم".

وولد في مكة المكرمة عام 1366هـ، ونشأ في أسرة عريقة عرفت بسدانة الكعبة المشرفة لعدة قرون، وحصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية وتولى منصب كبير سدنة بيت الله الحرام عام 1980، خلفاً لعمه الشيخ عبد القادر الشيبي، وظل في هذا المنصب حتى وفاته.

وخلال فترة توليه منصب كبير سدنة بيت الله الحرام قام بتنظيف الكعبة المشرفة وغسلها بنفسه أكثر من 100 مرة.

وتعد مهنة السدانة الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، فالسادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، والمسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.

يذكر أن مفتاح باب الكعبة له أهمية تاريخية ودينية، فالمفتاح له محفظة خاصة مطرزة باللون الأخضر، ومكتوب عليها آية "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومفتاح الكعبة مصنوع من الحديد، يبلغ طوله حوالي 35 سم، وتم تغييره وتحديثه عدّة مرات خلال العصور الإسلامية المختلفة، أمَّا في الوقت الحالي فصنع قفل الكعبة ومفتاحها من مادة النيكل المطلي بالذهب عيار 18.