لوكلي: أول منصة للتجارة الإلكترونية بالإمارات لمنتجات البقالة المحلية صارت هنا

متسوق لمنتجات البقالة في دبي؟ جرّب لوكلي، أول متجر إلكتروني في الإمارات مخصَّص حصريًا للبقالة المحلية.

لوكلي تقدم طريقة مريحة لاقتناء منتجات طازجة عالية الجودة بينما تدعم الاقتصاد المحلي وتشجّع مستقبلا مستداما.

لماذا اختيار لوكلي؟

• دعم المحلّي، وتمكين الإمارات: كل عملية شراء على لوكالي تُقوي الشركات المحلية وتعزّز اقتصاد الإمارات.

• أكثر المنتجات الطازجة: لوكلي تنتقي المنتجات محليًا، مما يقلل من مسافات الشّحن ويضمن أعلى درجة للمنتجات الطازجة.

• احتفِ بالطّابع المحلي: اكتشف منتجات فريدة من العلامات التجارية المحلية، مثل عسل قمة الجبل من رأس الخيمة وحلول تنظيف مبتكرة صنعت هنا في دبي.

• تسوّق بثقة: لوكلي تُعطي أولوية لأفضل معايير التخزين والتوصيل، مما يسمح لك بالشعور بالارتياح حول المنتجات التي تقتنيها.

• ساهم في تمكين مجتمعك: كل عملية شراء على لوكلي تدعم أحلام رواد الأعمال المحليين وتدعم ازدهار مجتمع الإمارات.

ملتزمون بالاستدامة

لوكلي ملتزمة بإستراتيجية الاستدامة. من خلال تقليل الإنبعاثات الكربونية لعملية تسوق منتجات البقالة الخاصة بك، لوكلي تتيح لك اختيارات صديقة للبيئة.

مجموعة واسعة من المنتجات

لوكلي تُقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المختارة بعناية، من فواكه وخضروات المزارع الطازجة إلى المستلزمات الأساسية للمطبخ واللّحوم ومنتجات التنظيف المنزلية. تصفّح تشكيلة واسعة للعثورعلى كل ما تحتاجه لمنزلك.

حمِّل لوكلي اليوم!

انضم إلى مهمة لوكلي لتمكين الاقتصاد المحلي في الإمارات وإعادة تعريف التسوق المحلي. حمّل تطبيق لوكلي اليوم واستمتع بسهولة الحصول على منتجات طازجة يتم توصيلها حتّى باب منزلك.

معًا، دعنا نزرع نمط حياة أكثر صحة لك ومستقبلاً أفضل للإمارات.