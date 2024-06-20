فنانون ينشرون صورهم أمام الكعبة: الهام شاهين بملابس الإحرام وصفية العمري تحجّ على كرسي متحرك (شاهد الصور)

حرَص عدد من الفنانين والمشاهير على مشاركة جمهورهم صوراً وفيديوهات من أمام الكعبة الشريفة وبثوب الإحرام، من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهروا فيها وهم يؤدون مناسك الحج على جبل عرفات.

كما وجّهوا معايدات لجمهورهم ومحبيهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، وكان من أبرز هؤلاء النجوم. إلهام شاهين التي ظهرت بصورة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء أمام الكعبة الشريفة، وعلقت على الصورة قائلة: "حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم وكل عام ونحن جميعاً بخير يارب".

كما شارك الفنان هشام ماجد صورة له عبْر حسابه الشخصي بـ "إنستغرام"، أثناء تأديته مناسك الحج، وعلّق عليها قائلاً : "كل سنة وأنتم طيبون وعيد أضحى مبارك عليكم. يارب السنة الجاية كلنا على عرفات".

كما ظهرت الفنانة صفية العمري على كرسي متحرك أثناء تأديتها مناسك الحج عبْر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّقت قائلة: "أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك إن شاء الله".

وشاركت النجمة شيماء سيف فيديو من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، أثناء تأديتها مناسك الحج، وعلّقت عليه قائلة: "اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً على إتمام فريضة الحج التي رزقتني بها من غير حول مني ولا قوة .. يا رب يكتبها لكل مشتاق يارب".

وشاركت الإعلامية منى عبدالغني فيديو من خلال حسابها بـ"إنستغرام"، أثناء تأديتها مناسك الحج أيضاً، وعلّقت عليه قائلة: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ".

كما دخلت منى عبدالغني في نوبة بكاء متأثرة بأداء مناسك الحج خلال مداخلتها في برنامج: "الستات ما يعرفوش يكدبوا"؛ قائلة: "رغم المشقة وارتفاع الحرارة التي وصلت إلى 70 على جبل عرفة، إلا أن الشعور عظيم بالوقوف على جبل عرفة وجبل الرحمة".

وشارك نجم فريق "واما" أحمد الشامي، صورة من خلال حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، من أمام الكعبة الشريفة وعلّق عليها قائلاً: "كل سنة وأنتم طيبون وعيد سعيد عليكم وربنا يتقبل منا الصيام والدعاء".

كما حرصت الإعلامية دعاء عامر على مشاركة فيديو لها بصحبة صديقتها الإعلامية لمياء فاروق وهما تؤديان مناسك الحج، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت قائلة: "التقيت أنا وحبيبتي لمياء في أجمل مكان في الدنيا وهو الحرم النبوي ربنا ييسر ويتقبل منا الحج ومن الجميع اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله".