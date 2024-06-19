مختصون عن الحميات «القاتلة» على «التواصل»: الجسم يكره تعرضه للقسوة

يتحوّل مؤثرون يسعون إلى تحقيق شهرة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى فئران تجارب للأنظمة الغذائية التخسيسية الأكثر شعبية حالياً، كالصيام المتقطع أو حمية التفاح، لخسارة خمسة أو 10 أو 30 كيلوغراماً، وهو اتجاه «قاتل» ومحفوف بالمخاطر، بحسب متخصصين أجرت وكالة «فرانس برس» مقابلات معهم.

وتقول امرأة في مقطع فيديو منشور عبر «تيك توك» حظي بأكثر من 45 ألف إعجاب (لايك): «تستيقظون وتمتنعون عن تناول الطعام، وعندما يأتي موعد الغداء تستطيعون تناول ما تشاؤون».

وكانت هذه المرأة تتحدث وهي تتناول اللحوم الباردة والبطاطا والسندويشات بعد فترة من الصيام.

وتوصي مؤثرة فرنسية بالتقنية نفسها، لكن مع تناول كبسولة «قاطعة للشهية»، يحظى مَن يريد شراءها بـ«رمز خصم» خاص بها.

وقبل بضعة أشهر، قالت إنها خسرت ثلاثة كيلوغرامات في ثلاثة أيام عن طريق تناول التفاح فقط.

ويؤكد خبير التغذية الفرنسي ومؤسس مرصد البدانة بيار عزام أنّ هذه الأنظمة الغذائية قاسية، وترمي إلى لفت الانتباه، ويشير إلى أن الخوارزميات تكمل هذا النظام الضار أصلاً، إذ تشتت مستخدمي الإنترنت «بين حمية وأخرى».

ويشير إلى أن «الأشخاص وتحديداً الشباب الذين يريدون إنقاص أوزانهم، يجدون أنفسهم عالقين في معضلة المعلومات التي تكون أحياناً متناقضة أو مُجمَّعة».

فالصيام المتقطع الليلي الذي يقضي بالتوقف عن تناول الأطعمة لـ16 ساعة بين العشاء والوجبة الأولى في اليوم التالي «يمكن أن يكون مثيراً للاهتمام، لكنه ليس مناسباً الجميع»، بحسب طبيب التغذية أرنو كوكول، مضيفاً: «لا يمكننا نسخ النظام الغذائي النمطي نفسه للأشخاص الذين يعانون زيادة في الوزن بسبب التوتر، أو مَن يتناولون الأدوية».

ويستقبل كوكول يومياً مرضى «يعانون زيادة في الوزن واعتمدوا أنظمة غذائية»، لافتاً إلى أن «95% من الأنظمة الغذائية تفشل خلال السنوات الخمس التي تلي اعتمادها»، بحسب دراسة أجرتها السلطات الصحية الفرنسية، إذ «يستعيد الناس كل الوزن الذي خسروه».

ويضيف كوكول «معظم الحميات الغذائية قائمة على المنع والإحباط، والجسم يكره تعريضه للقسوة».

ويفضل خبير التغذية برنامج «وييت ووتشرز» الأميركي الذي يستند إلى إعادة التوازن الغذائي بدل منع الشخص عن أطعمة معيّنة.

ويحذر عزام من النصائح «القاتلة» التي يعطيها بعض مستخدمي الإنترنت، إذ تركز فقط على خسارة الوزن «بسرعة وسهولة، من دون جهد، في انعكاس للمجتمع الاستهلاكي، وخارج أي مخاوف تتعلق بالصحة العامة».

ويؤكد «جسمنا حيّ ومليء بالبروتينات، وإذا قسونا عليه أكثر من اللازم، نكون قد خاطرنا بخسارة الكتلة العضلية، والضرر يطال تالياً تكوين الأعضاء، إضافة إلى مواجهة اضطرابات هرمونية، ومشكلات في الجهاز الهضمي، وأمراض طويلة الأمد».