أين تذهب خلال العيد في دبي.. قائمة الاحتفالات ترضي كل الأذواق

قائمة حافلة بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، أعدتها دبي لضيوفها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، متيحة للعائلات والأفراد من كل الأعمار والفئات فرصة الاستمتاع بهذه المناسبة السعيدة.

ودعت المدينة سكانها وزوارها إلى الاستمتاع بمجموعة من احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من أول أيام العيد وحتى 23 الجاري، لصنع أجمل الذكريات مع الأنشطة الترفيهية، وعروض الألعاب النارية، وفعاليات مراكز التسوق، وعروض التجزئة، والسحوبات، والجوائز، وباقات الإقامة الفندقية، بالإضافة إلى قضاء أسعد اللحظات في أفضل الوجهات السياحية على مستوى دبي.

وتتزين شوارع ومعالم مدينة دبي بديكورات العيد النابضة بالحياة لإضفاء المزيد من الجمال على أجواء المدينة. ويتألق أكثر من 15 موقعاً في مختلف أنحاء دبي بأجواء احتفالية تبهر سكان المدينة وزوارها على حد سواء.

وتقدم مراكز التسوق في دبي مجموعة كبيرة من فعاليات الترفيه العائلي خلال عيد الأضحى.

ويمكن لزوار سيتي سنتر مردف مشاهدة العرض المسرحي الرائع «نيكلوديون روكس» ولقاء شخصيات العرض والترحيب بهم من الغد وحتى 23 الجاري.

وسيحظى الأطفال بفرصة الترحيب بشخصياتهم المفضلة بما في ذلك دورا المستكشفة، ومارشال آند تشيس من باو باترول، وسبونج بوب سكوير بانتس، وشيمر آند شاين من خلال ستة عروض يومية تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً.

كما يستضيف مركز التسوق أيضاً عرض «تخيل» يومياً في تمام الساعة السابعة مساءً. ويمكن للعائلات الاستمتاع بعروض سيرك «بلوما» في فستيفال باي بدبي فستيفال سيتي مول، والتي تستمر حتى 20 الجاري.

ويقدم ميركاتو مول مجموعة من الفعاليات التي يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بها في عيد الأضحى، بالإضافة إلى المأكولات الشهية والتخفيضات.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية التراثية التي تقدمها الفرق الإماراتية طوال فترة العيد في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي ووك، وممشى الخوانيج، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وبلوواترز، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا آوتلت فيليدج.

وتقام العروض بدءاً من الساعة 4:30 عصراً طوال عطلة عيد الأضحى.

وستتألق سماء ريفرلاند دبي بعروض الألعاب النارية التي اليوم وغداً في تمام الساعة السابعة مساءً. كما يمكن لزوار المتنزه الترفيهي أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عروض الليزر التي تُقام كل ليلة من عطلة عيد الأضحى في تمام الساعة 7:30 و8:20 و9:30 مساءً، وتجمع بين الأضواء والألوان والموسيقى التي ستبهر جميع الزوار.

وتستضيف دبي مجموعة من الحفلات والعروض الموسيقية في عيد الأضحى، إذ يعود النجم عمرو دياب إلى كوكاكولا أرينا لإحياء حفل غنائي في 18 الجاري. وسيقدم «الهضبة» الفائز بجوائز «وورلد ميوزيك» والحاصل على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مجموعة من أجمل أغانيه خلال الحفل.

كما تستضيف كوكاكولا أرينا أيضاً نجمي الغناء حسين الجسمي وشيرين عبدالوهاب الجمعة المقبلة.

وترحب دبي أوبرا أيضاً بالجمهور في أمسية أم كلثوم بتقنية الهولوغرام والتي تحمل عنوان الأطلال في 18 الجاري، إذ سيستمتع عشاق الموسيقى العربية بـ«عودة» الفنانة الأسطورية إلى المسرح من خلال تقنية الهولوغرام برفقة أوركسترا حية في أمسية تجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي.

وستساعد عروض التجزئة الجميع على الاستعداد للاحتفال بالعيد. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعدد لا يحصى من العروض الترويجية في العديد من المتاجر داخل مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي.

وتفتح فنادق دبي أبوابها أمام العائلات والأصدقاء لتقدم لهم العديد من العروض الفندقية التي لا تقبل المنافسة في عيد الأضحى. ويمكن لسكان دبي وزوارها على حد سواء الاختيار من بين مئات الفنادق التي تقدم عروضاً ترويجية مميزة للاستمتاع بالإقامة فيها خلال عطلة العيد.

وسيستمتع الأطفال بزيارة عالم مدهش الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على تأسيسه. ويقع هذا المعلم السياحي المحبوب في مركز دبي التجاري العالمي، وهو موطن لشخصيتي مدهش ودانة، ويستوحي تصميمه من فصول السنة، ويقدم مجموعة جديدة من الأنشطة والألعاب لعام 2024. ويفتح عالم مدهش أبوابه أمام الزوار من 21 الجاري وحتى 18 أغسطس في قاعات 2 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتعد عطلة العيد الوقت المثالي لاستكشاف مشهد تناول الطعام الرائع في دبي والذي يضم آلاف المطاعم والمقاهي المنتشرة في كل ركن من أركان المدينة.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة تذوق نكهات جديدة واستكشاف تجارب جديدة لتناول الطعام وصنع أجمل الذكريات مع الأهل والأصدقاء.

وتقدم مطاعم ومقاهي دبي قوائم طعام مصممة خصيصاً للاحتفال بالعيد تضم تشكيلة متنوعة من المأكولات التقليدية والأطباق الأصيلة التي تناسب الجميع.