في حادثة "مرعبة".. تمساح ضخم يبتلع امرأة

كشفت لقطات مروعة لحظة مقتل تمساح بالرصاص، بعدما سحب امرأة إلى قناة مائية وأكلها، ولاحظ المارة وجود الجثة في فمه.

والتهم التمساح الضخم سابرينا بيكهام، البالغة من العمر 41 عاماً، بعدما سحبها بعيداً عن المعسكر الذي كانت تقيم فيه في كليرووتر بولاية فلوريدا، وفقاً لصحيفة «مترو».

وأطلق أعضاء لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، والشرطة المحلية النار على التمساح، الذي كان يعاني بطناً منتفخة بشكل واضح بعد تناول السيدة.

وقُتلت سابرينا على يد التمساح في سبتمب 2023، ولكن تم حديثاً نشر لقطات للحظة إطلاق النار على التمساح وقتله.

واتصل أحد المارة بالشرطة، بعدما شاهد التمساح، وما يبدو أنه جثة في فمه، وبعد فترة وجيزة أبلغ العديد من الأشخاص الآخرين عن المشهد المروع.

ويُظهر الفيديو التمساح الضخم، وهو محاط بالشرطة، بعد لحظات من مقتله بالرصاص. وتم إغلاق فمه بشريط لاصق، وتم استخدام الحبال والسلاسل لسحبه من القناة المائية. واضطرت السلطات بعد ذلك إلى فتح معدة التمساح، لإزالة بعض بقايا الضحية.