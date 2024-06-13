مطرب المهرجانات صاصا يدفع 3 ملايين لعائلة القتيل قبل المحكمة بيوم

بعد أن أعلن عن التصالح بين مغني المهرجانات المصري عصام صاصا وعائلة القتيل في حادثة الدهس قبل يوم واحد من محاكمة المطرب الشهير، تكشفت تفاصيل جديدة عن تفاصيل التنازل.

فقد ذكر مصدر مطلع أن عصام صاصا قدم أمولا مقابل تنازل أسرة ضحية الدهس بالفيوم عن المحضر أمام المحكمة، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".

وأوضح أن مطرب المهرجانات التزم بدفع 3 ملايين جنيه لأسرة الضحية، على هيئة شيك بمليون جنيه وشنطة بها نصف مليون نقداً، والباقي لحين التنازل أمام المحكمة.

وكان علي فايز محامي القتيل، أفاد بأن أهل الضحية أحمد مفتاح وزوجته قرروا العفو عن عصام صاصا ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني.

وأقرت الزهراء محمد أبو هشيمة محمد زوجة المجني عليه، وفق الإقرار المدون بخط يدها بالتصالح والتنازل عن الحقوق المترتبة على الدعوى.

وذكر المحامي أنه سيقر بالتصالح أمام محكمة الجنايات نيابة عن زوجة الضحية، باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده القصر.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا بضبط وإحضار عصام صاصا عقب ورود تقرير الطب الشرعي الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة وقت وقوع الحادث.

وقررت النيابة إحالة المطرب إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.