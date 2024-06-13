الدانمارك تخشى على مواطنيها من المعكرونة "الحارة للغاية"

استدعت الدنمارك العديد من منتجات المعكرونة الحارة (الرامن) التي تنتجها شركة ساميانغ الكورية الجنوبية، بدعوى أن مستويات الكابسيسين الناتجة عن البهارات الحارة الموجودة فيها يمكن أن تسمم المستهلكين.

وتم سحب ثلاث نكهات نارية من المعكرونة الشعبية من الأسواق مع تحذيرات للسكان بعدم تناولها. لكن الشركة المصنعة تقول إنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بجودة الطعام الذي تصنعه. وأوضحت الشركة في بيان لـ"بي بي سي" : "ندرك أن هيئة الأغذية الدنماركية سحبت المنتجات، ليس بسبب مشكلة في جودتها، ولكن لأنها كانت حارة للغاية" حيث يتم تصدير المنتجات عالميًا، و"هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها سحبها للسبب المذكور أعلاه."

ومن غير المعروف ما إذا كانت أي حوادث محددة في الدنمارك قد دفعت السلطات هناك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن إدارة الأغذية الدنماركية قيمت مستويات الكابسيسين في علبة واحدة بأنها "مرتفعة للغاية لدرجة أنها تشكل خطر إصابة المستهلك بالتسمم الحاد". وشددت في بيان: "إذا كانت لديك المنتجات، فيجب عليك التخلص منها أو إعادتها إلى المتجر الذي تم شراؤها فيه".

كما حذرت الأطفال الذين يمكن أن يسبب لهم الطعام الحار الكثير من الضرر. وأثار الإشعار نقاشًا ساخنًا عبر الإنترنت مع العديد من ردود الفعل المسلية من محبي الطعام الحار، حيث أكد الكثيرون على قلة تحمل الدنماركيين للتوابل، وقال أحدهم "كان لدي صديق من الدنمارك يعتقد أن الجمبري المخبوز الذي لا طعم له مع القليل من الفلفل المطحون كان حارًا للغاية. ولم أتفاجأ باعتقادهم أن هذا معكرونة الرامن سامة".

من جهتها أوضحت شركة ساميانغ إنها تخطط "للنظر عن كثب في اللوائح المحلية" في الدنمارك والرد بعد ذلك. ولا يبدو أنه تم سحب المعكرونة من قبل في أي بلد آخر، ولم يتم إصدار أي تحذيرات أخرى تتعلق بالسلامة.

والكابسيسين هو المركب الكيميائي الموجود في الفلفل الحار والذي يسبب الشعور بالحرقان، وعندما يأكل البشر الفلفل، يتم إطلاق الكابسيسين في اللعاب ويرتبط بمستقبلات في الفم.