أنجبت في المطعم صدفة فأسمت مولودتها على اسم المطعم

أنجبت امرأة من أركنساس، لم تكن تعلم أنها حامل، طفلاً يتمتع بصحة جيدة في مطعم دخلته عن طريق الصدفة، فأطلقت على طفلها اسم المطعم.

وقالت محطة فوكس 8 أن تايفيا وودفورك وعائلتها كانوا يتناولون الطعام في مطعم Golden Corral في نورث ليتل روك في 4 مايو عندما أخبرت عائلتها أن لديها بعض آلام المعدة، لتستأذن تايفيا البالغة من العمر 26 عامًا للذهاب إلى الحمام.

وبعد تأخرها ذهبت والدة تايفيا للاطمئنان على ابنتها بعد حوالي 10 دقائق لتجدها متألمة وتبكي، حيث لم تدرك تايفيا أنها حامل في الأسبوع 37 وفي المخاض النشط، حيث قدر الأطباء لاحقا أنها عانت مما يسمى بالحمل الخفي، وهو عندما لا تكون المرأة على علم بأنها حامل.

وقالت تايفيا إنها لم تشعر بأي علامات حمل مثل زيادة الوزن أو الشعور بحركة الجنين، بحسب ما نقلته صحيفة "توداي". وبعد وصول المسعفين إلى المطعم، أنجبت تايفيا طفلاً يتمتع بصحة جيدة وكان وزنه أقل من ثلاثة كيلو، فأسمته الأم تمار كيلون كورال وودفورك مضمنة اسم المطعم الذي ولدته فيه.

ووفقا للتقرير، فإن تايفيا هي أيضا أم لتايلون البالغ من العمر عامين.

ونشر المطعم لاحقًا صورة للمولود الجديد على منصة X داعيا الجميع للترحيب بالمولود الجديد وقال المطعم مازحا أن المولود الجديد "كان متحمسًا للغاية لأن والدته كانت تتناول الطعام في Golden Corral لدرجة أنه قرر الانضمام إليها! "